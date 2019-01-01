Я, Неустроева Наталья, являюсь владельцем дизайн- студии "Интерьер-бюро". Студия занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьеров и экстерьеров, проектированием домов, малоэтажным строительством, ремонтно-отделочными работами , декоративным наполнением своих проектов. Мы предоставляем услуги в комплексе "под ключ".