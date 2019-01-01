Я, Неустроева Наталья, являюсь владельцем дизайн- студии "Интерьер-бюро". Студия занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьеров и экстерьеров, проектированием домов, малоэтажным строительством, ремонтно-отделочными работами , декоративным наполнением своих проектов. Мы предоставляем услуги в комплексе "под ключ".
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- ремонт
- малоэтажное строительство
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- вся Россия удаленно и с выездом при необходимости на объект
- другие страны удаленно
- Новосибирск, Россия
- Адрес
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630000 Новосибирск, Россия
Россия
+7-9139163103 www.interierburo-nsk.ru
Законное владение
Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 23, кв.16