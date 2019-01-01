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ООО <q>Интерьер-бюро</q>
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Россия
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Проекты

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    • Квартира в современном стиле, ООО "Интерьер-бюро" ООО 'Интерьер-бюро' Гостиная в стиле лофт Металл Многоцветный
    Квартира в современном стиле, ООО "Интерьер-бюро" ООО 'Интерьер-бюро' Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт Керамика Многоцветный
    Квартира в современном стиле, ООО "Интерьер-бюро" ООО 'Интерьер-бюро' Столовая комната в стиле лофт Металл Прозрачный
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    Квартира в современном стиле

    Я, Неустроева Наталья, являюсь владельцем дизайн- студии "Интерьер-бюро". Студия занимается архитектурным проектированием, дизайном интерьеров и экстерьеров, проектированием домов, малоэтажным строительством, ремонтно-отделочными работами , декоративным наполнением своих проектов. Мы предоставляем услуги в комплексе "под ключ".

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • ремонт
    • малоэтажное строительство
    Регионы обслуживания
    • Новосибирск
    • вся Россия удаленно и с выездом при необходимости на объект
    • другие страны удаленно
    • Новосибирск, Россия
    Адрес
    630000 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-9139163103 www.interierburo-nsk.ru
    Законное владение

    Россия, 630108, г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 23, кв.16

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