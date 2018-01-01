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MIYAO
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализованный проект | 110 кв. м | Hanami | Квартира в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм
    Реализованный проект | 110 кв. м | Hanami | Квартира в современном стиле, MIYAO MIYAO Кухня в стиле минимализм
    Реализованный проект | 110 кв. м | Hanami | Квартира в современном стиле, MIYAO MIYAO Кухня в стиле минимализм
    +13
    Реализованный проект | 110 кв. м | Hanami | Квартира в современном стиле
    Реализованный проект | 219 кв. м | Bay view apartment | Квартира в стиле лофт, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле лофт
    Реализованный проект | 219 кв. м | Bay view apartment | Квартира в стиле лофт, MIYAO MIYAO Кухня в стиле лофт
    Реализованный проект | 219 кв. м | Bay view apartment | Квартира в стиле лофт, MIYAO MIYAO Кухня в стиле лофт
    +18
    Реализованный проект | 219 кв. м | Bay view apartment | Квартира в стиле лофт
    Реализованный проект | 89 кв. м | Gallery Gif | Шоурум, MIYAO MIYAO Конференц-центры в стиле минимализм Бетон
    Реализованный проект | 89 кв. м | Gallery Gif | Шоурум, MIYAO MIYAO Конференц-центры в стиле минимализм Бетон
    Реализованный проект | 89 кв. м | Gallery Gif | Шоурум, MIYAO MIYAO Конференц-центры в стиле минимализм Металл
    +12
    Реализованный проект | 89 кв. м | Gallery Gif | Шоурум
    Family house | 140 кв. м | Проект загородного дома в стиле современная классика, MIYAO MIYAO Кухня в классическом стиле
    Family house | 140 кв. м | Проект загородного дома в стиле современная классика, MIYAO MIYAO Гостиная в классическом стиле
    Family house | 140 кв. м | Проект загородного дома в стиле современная классика, MIYAO MIYAO Кухня в классическом стиле
    +11
    Family house | 140 кв. м | Проект загородного дома в стиле современная классика
    Cozy townhouse | 95 кв. м | Проект таунхауса в современном стиле, MIYAO MIYAO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Cozy townhouse | 95 кв. м | Проект таунхауса в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм
    Cozy townhouse | 95 кв. м | Проект таунхауса в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Cozy townhouse | 95 кв. м | Проект таунхауса в современном стиле
    Hunter house | 88 кв. м | Проект загородного дома в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм Дерево
    Hunter house | 88 кв. м | Проект загородного дома в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм Дерево
    Hunter house | 88 кв. м | Проект загородного дома в современном стиле, MIYAO MIYAO Гостиная в стиле минимализм Дерево
    +6
    Hunter house | 88 кв. м | Проект загородного дома в современном стиле
    Показать все 9 проекты

    Мияо — мультидисциплинарная студия дизайна из Москвы, специализирующаяся на проектировании интерьеров и разработке визуальных концепций.

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    В своей практике, прежде всего, мы стараемся создать территорию тишины и общего созидания. У нас нет деления на проекты «минимум», «комфорт» и «вип» — это информационный шум. Основная цель любого проекта — быть реализованным, и для достижения этой цели проект может существовать только в одной форме — быть информационно полным. Именно поэтому мы сконцентрированы на поиске необходимой информации и превращении ее в целостную структуру.

    Не менее важным приоритетом является построение партнерских, доверительных взаимоотношений с клиентом, поиск взаимного коннекта, так как в длительности проекта данные параметры становятся более ценным ресурсом, нежели просто выгодные условия сотрудничества.

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    Наш подход к работе диктует минималистичное и емкое предложение:

    — Мы разрабатываем дизайн-проекты интерьеров. Включающие в себя всю необходимую информацию для всех участников процесса реализации этого проекта — строителей, представителей шоурумов и других подрядчиков.

    — Мы помогаем реализовать проект: ведем авторский надзор и комплектуем объект. Отвечаем на все вопросы всех участников процесса реализации, помогаем не сбиться с намеченного курса, не проиграть в поиске компромиссов. Но самое главное: не позволяем клиенту устроиться на вторую работу — стройку.

    Услуги
    Дизайн интерьеров, Авторский надзор и Комплектация
    Регионы обслуживания
    worldwide
    Награды компании
    • https://www.archdaily.com/939949/gallery-gif-miyao
    • https://www.interior.ru/place/9493-asketichnii-shourum-vo-vladivostoke-po-proektu-studii-miyao.html
    Адрес
    Москва, м. Автозаводская, БЦ «Омега Плаза»
    115280 Москва, Россия
    Россия
    +7-9084421788 miyao.ru

    Отзыв

    Илья Ульзутуев Илья Ульзутуев
    Заказывали дизайн проект квартиры 100 м2, все наши пожелания были поняты с первого раза, поэтому очень быстро пришли к рабочему варианту планировки, в последствии и дизайна. Ребята не просто дизайнеры, которые рендерят нереальные картинки, погружаются в устройство различных узлов и деталей, консультируются со профильными специалистами и просто знают, что будет оптимальным, эргономичным и реальным в исполнении, а также подскажут как это сделать. Всем довольны. 
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2018
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    istglobal
    Заказывала у Екатерины дизайн-проект однокомнатной квартиры. Конечно же, в связи ограниченной площадью и финансовыми возможностями, хотелось получить максимально подходящий вариант. Спасибо Екатерине за очень грамотно составленный проект! Благодаря ему я могла контролировать строителей на каждом этапе, начиная от электрики, заканчивая мелкими деталями дизайна! Хотелось бы добавить, что это был не перый опыт работы с дизайнерами, и в таких ситуациях очень важно, чтобы специалист понимал потребности клиента. Я была полностью удовлетворена работой Екатерины, так как она не только воплотила в жизнь все мои задумки относительно дизайна, но и продумала технические нюансы проекта! 
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Май 2015
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    s-natalia353
    Решила доверить дизайн-проект  своей своей квартиры MIYAO по рекомендации сына..( он только что заказал себе проект квартиры у них). И не ошиблась.. Все пожелания по стилю, по деталям  были  учтены.., но и привнесено было много интересного и стильного..Очень коммуникабельные и отзывчивые ребята. Хочется отметить и по срокам .. приятно пунктуально.. и быстро.
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
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    Показать все отзывы – 5
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