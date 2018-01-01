Мияо — мультидисциплинарная студия дизайна из Москвы, специализирующаяся на проектировании интерьеров и разработке визуальных концепций.

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В своей практике, прежде всего, мы стараемся создать территорию тишины и общего созидания. У нас нет деления на проекты «минимум», «комфорт» и «вип» — это информационный шум. Основная цель любого проекта — быть реализованным, и для достижения этой цели проект может существовать только в одной форме — быть информационно полным. Именно поэтому мы сконцентрированы на поиске необходимой информации и превращении ее в целостную структуру.

Не менее важным приоритетом является построение партнерских, доверительных взаимоотношений с клиентом, поиск взаимного коннекта, так как в длительности проекта данные параметры становятся более ценным ресурсом, нежели просто выгодные условия сотрудничества.

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Наш подход к работе диктует минималистичное и емкое предложение:

— Мы разрабатываем дизайн-проекты интерьеров. Включающие в себя всю необходимую информацию для всех участников процесса реализации этого проекта — строителей, представителей шоурумов и других подрядчиков.

— Мы помогаем реализовать проект: ведем авторский надзор и комплектуем объект. Отвечаем на все вопросы всех участников процесса реализации, помогаем не сбиться с намеченного курса, не проиграть в поиске компромиссов. Но самое главное: не позволяем клиенту устроиться на вторую работу — стройку.