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Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN
Дизайнеры интерьера Самара, Россия
Обзор 14Проекты (14) 21Книги идей (21)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • интерьер дома "Царское Село" 600м2, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Бассейны в эклектичном стиле
    интерьер дома "Царское Село" 600м2
    Интерьер квартиры в современном стиле 125 м.кв , Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в стиле модерн
    Интерьер квартиры в современном стиле 125 м.кв , Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Интерьер квартиры в современном стиле 125 м.кв , Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гардеробная в стиле модерн
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    Интерьер квартиры в современном стиле 125 м.кв
    Интерьер частного дома в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Столовая комната в стиле модерн
    Интерьер частного дома в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Столовая комната в стиле модерн
    Интерьер частного дома в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в стиле модерн
    +11
    Интерьер частного дома в г. Самара
    Интерьер квартиры ЖК "Ладья 2" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры ЖК "Ладья 2" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в классическом стиле
    Интерьер квартиры ЖК "Ладья 2" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в классическом стиле
    +1
    Интерьер квартиры ЖК "Ладья 2" в г. Самара
    Интерьер современной квартиры ЖК "Камелот" в г.Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер современной квартиры ЖК "Камелот" в г.Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Кухня в стиле минимализм
    Интерьер современной квартиры ЖК "Камелот" в г.Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Кухня в стиле минимализм
    +14
    Интерьер современной квартиры ЖК "Камелот" в г.Самара
    Интерьер квартиры ЖК"Ладья 4" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры ЖК"Ладья 4" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры ЖК"Ладья 4" в г. Самара, Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Студия архитектуры и дизайна YASHNEVDESIGN Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +14
    Интерьер квартиры ЖК"Ладья 4" в г. Самара
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    Основные направления деятельности нашей студии - архитектурное проектирование и создание дизайн-проектов интерьеров жилых и коммерческих помещений. Наша команда состоит из опытных архитекторов, инженеров, дизайнеров, визуализаторов, строителей, комплектаторов, обладающих высоким творческим потенциалом и получивших высшее профильное образование. Мы создаем цельное, функциональное и гармоничное пространство, опираясь на основные принципы объемно-пространственной композиции. Наш большой опыт работы над разнообразными проектами позволяет индивидуально подходить к каждому клиенту и эффективно решать поставленные задачи. Наша студия располагается в Самаре, но мы проектируем и осуществляем авторский надзор по всей России.
    Услуги
    • Согласование условий работы: сроки
    • стоимость
    • гарантии. Составление технического задания и подписание договора
    • Анализ объекта
    • составление нескольких вариантов функционального зонирования пространства
    • обсуждение и утверждение окончательной планировки.
    • Составление реалистичной 3D-визуализации. Демонстрация окончательного внешнего вида интерьера.
    • Разработка необходимой для реализации проекта документации. Составление ведомостей отделочных материалов
    • мебели и других предметов интерьера.
    • Закупка материалов
    • мебели и осветительных приборов согласно составленных спецификаций
    • Реализация дизайн-проекта под ключ
    • осуществление авторского контроля работы строителей.
    • Показать все 13 услуги
    Регионы обслуживания
    Самара и Россия
    Адрес
    МЕЖЕВАЯ, Д.1
    443001 Самара, Россия
    Россия
    +7-9033016771
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