Основные направления деятельности нашей студии - архитектурное проектирование и создание дизайн-проектов интерьеров жилых и коммерческих помещений. Наша команда состоит из опытных архитекторов, инженеров, дизайнеров, визуализаторов, строителей, комплектаторов, обладающих высоким творческим потенциалом и получивших высшее профильное образование. Мы создаем цельное, функциональное и гармоничное пространство, опираясь на основные принципы объемно-пространственной композиции. Наш большой опыт работы над разнообразными проектами позволяет индивидуально подходить к каждому клиенту и эффективно решать поставленные задачи. Наша студия располагается в Самаре, но мы проектируем и осуществляем авторский надзор по всей России.

Услуги Согласование условий работы: сроки

стоимость

гарантии. Составление технического задания и подписание договора

Анализ объекта

составление нескольких вариантов функционального зонирования пространства

обсуждение и утверждение окончательной планировки.

Составление реалистичной 3D-визуализации. Демонстрация окончательного внешнего вида интерьера.

Разработка необходимой для реализации проекта документации. Составление ведомостей отделочных материалов

мебели и других предметов интерьера.

Закупка материалов

мебели и осветительных приборов согласно составленных спецификаций

Реализация дизайн-проекта под ключ

осуществление авторского контроля работы строителей.

Показать все 13 услуги Регионы обслуживания Самара и Россия Адрес МЕЖЕВАЯ, Д.1

443001 Самара, Россия

Россия

+7-9033016771