Основные направления деятельности нашей студии - архитектурное проектирование и создание дизайн-проектов интерьеров жилых и коммерческих помещений. Наша команда состоит из опытных архитекторов, инженеров, дизайнеров, визуализаторов, строителей, комплектаторов, обладающих высоким творческим потенциалом и получивших высшее профильное образование. Мы создаем цельное, функциональное и гармоничное пространство, опираясь на основные принципы объемно-пространственной композиции. Наш большой опыт работы над разнообразными проектами позволяет индивидуально подходить к каждому клиенту и эффективно решать поставленные задачи. Наша студия располагается в Самаре, но мы проектируем и осуществляем авторский надзор по всей России.
- Услуги
- Согласование условий работы: сроки
- стоимость
- гарантии. Составление технического задания и подписание договора
- Анализ объекта
- составление нескольких вариантов функционального зонирования пространства
- обсуждение и утверждение окончательной планировки.
- Составление реалистичной 3D-визуализации. Демонстрация окончательного внешнего вида интерьера.
- Разработка необходимой для реализации проекта документации. Составление ведомостей отделочных материалов
- мебели и других предметов интерьера.
- Закупка материалов
- мебели и осветительных приборов согласно составленных спецификаций
- Реализация дизайн-проекта под ключ
- осуществление авторского контроля работы строителей.
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- Регионы обслуживания
- Самара и Россия
- Адрес
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МЕЖЕВАЯ, Д.1
443001 Самара, Россия
Россия
+7-9033016771