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Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design &amp; Outdoor kitchen.
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

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    • Заветы Ильича. Солнечный участок с беседкой спроектированной в стиле дома., Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Загородные дома
    Заветы Ильича. Солнечный участок с беседкой спроектированной в стиле дома., Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Загородные дома
    Заветы Ильича. Солнечный участок с беседкой спроектированной в стиле дома., Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Мастер-Ленд. MASTERLAND. Landscape design & Outdoor kitchen. Загородные дома
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    Заветы Ильича. Солнечный участок с беседкой спроектированной в стиле дома.


    Masterland - студия ландшафтной архитектуры, основным направлением которой является дизайн и благоустройство загородных участков. Мы создаем участок как экосистему, которая будет жить в гармонии и потребует минимального ухода. Архитектурные проекты создаются с учетом сурового климата нашего региона, так чтобы избежать скопления воды на участке или гибели растений от пересыхания.

    Мы в Masterland верим, что участок это продолжение дома.

    Красивый, обработанный участок с правильной планировкой будет представлять собой комфортабельное пространство для отдыха на свежем воздухе.

    Ваш личный парк, построенный по архитектурному проекту с посаженными растениями, раскинувшейся сетью дорожек, декоративным садом или плодовым огородом, отдельной верандой с летней кухней BBQ.

    Упорядоченное окружающее пространство, сделанное на десятилетия, превратите ваш участок с домом в загородную резиденцию.

    Masterland - студия ландшафтного дизайна, работающая в направлении Outdoor Kitchen, создает стильные летние веранды BBQ с кухонным гарнитуром, дровяной печью, обеденным залом и Lounge зоной. Кухонный гарнитур включает в себя дровяную печь, (печь для казана, печь для пиццы, тандыр, коптильню), разделочный стол, шкафчики для продуктов и принадлежностей, мойку и напольное покрытие, которое легко отмывается от остатков пищи.

    Услуги
    • Ландшафтно строительство и инженерные работы. Озеленение
    • благоустройство и обслуживание. Outdoor Kitchen. Ландшафтное освещение. Автополив
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Россия.
    Адрес
    Дмитровское шоссе 161А
    127411 Москва
    Россия
    +7-9295053080 www.masterland.ru
    Законное владение

    124411, г. Москва

    Дмитровское шоссе, 161 А

    ООО "Мастер-Ленд"

    ИНН: 7715662703

    ОГРН: 1077759152140

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