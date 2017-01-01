



Masterland - студия ландшафтной архитектуры, основным направлением которой является дизайн и благоустройство загородных участков. Мы создаем участок как экосистему, которая будет жить в гармонии и потребует минимального ухода. Архитектурные проекты создаются с учетом сурового климата нашего региона, так чтобы избежать скопления воды на участке или гибели растений от пересыхания.

Мы в Masterland верим, что участок это продолжение дома.

Красивый, обработанный участок с правильной планировкой будет представлять собой комфортабельное пространство для отдыха на свежем воздухе.

Ваш личный парк, построенный по архитектурному проекту с посаженными растениями, раскинувшейся сетью дорожек, декоративным садом или плодовым огородом, отдельной верандой с летней кухней BBQ.

Упорядоченное окружающее пространство, сделанное на десятилетия, превратите ваш участок с домом в загородную резиденцию.

Masterland - студия ландшафтного дизайна, работающая в направлении Outdoor Kitchen, создает стильные летние веранды BBQ с кухонным гарнитуром, дровяной печью, обеденным залом и Lounge зоной. Кухонный гарнитур включает в себя дровяную печь, (печь для казана, печь для пиццы, тандыр, коптильню), разделочный стол, шкафчики для продуктов и принадлежностей, мойку и напольное покрытие, которое легко отмывается от остатков пищи.