Masterland - студия ландшафтной архитектуры, основным направлением которой является дизайн и благоустройство загородных участков. Мы создаем участок как экосистему, которая будет жить в гармонии и потребует минимального ухода. Архитектурные проекты создаются с учетом сурового климата нашего региона, так чтобы избежать скопления воды на участке или гибели растений от пересыхания.
Мы в Masterland верим, что участок это продолжение дома.
Красивый, обработанный участок с правильной планировкой будет представлять собой комфортабельное пространство для отдыха на свежем воздухе.
Ваш личный парк, построенный по архитектурному проекту с посаженными растениями, раскинувшейся сетью дорожек, декоративным садом или плодовым огородом, отдельной верандой с летней кухней BBQ.
Упорядоченное окружающее пространство, сделанное на десятилетия, превратите ваш участок с домом в загородную резиденцию.
Masterland - студия ландшафтного дизайна, работающая в направлении Outdoor Kitchen, создает стильные летние веранды BBQ с кухонным гарнитуром, дровяной печью, обеденным залом и Lounge зоной. Кухонный гарнитур включает в себя дровяную печь, (печь для казана, печь для пиццы, тандыр, коптильню), разделочный стол, шкафчики для продуктов и принадлежностей, мойку и напольное покрытие, которое легко отмывается от остатков пищи.
- Услуги
- Ландшафтно строительство и инженерные работы. Озеленение
- благоустройство и обслуживание. Outdoor Kitchen. Ландшафтное освещение. Автополив
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Россия.
- Адрес
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Дмитровское шоссе 161А
127411 Москва
Россия
+7-9295053080 www.masterland.ru
124411, г. Москва
Дмитровское шоссе, 161 А
ООО "Мастер-Ленд"
ИНН: 7715662703
ОГРН: 1077759152140