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Дизайн – студия Пейковых
Дизайнеры интерьера Г. Севастополь
Обзор 48Проекты (48) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн архитектуры частного дома в Ялте, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в стиле минимализм
    Дизайн архитектуры частного дома в Ялте, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в стиле минимализм
    Дизайн архитектуры частного дома в Ялте, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в стиле минимализм
    +9
    Дизайн архитектуры частного дома в Ялте
    Реконструкция дома в Гурзуфе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в стиле минимализм
    Реконструкция дома в Гурзуфе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Сад в стиле минимализм
    Реконструкция дома в Гурзуфе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Дома в стиле минимализм
    +3
    Реконструкция дома в Гурзуфе
    Интерьер современного бассейна и зоны отдыха, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Бассейн в стиле минимализм
    Интерьер современного бассейна и зоны отдыха, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Бассейн в стиле минимализм
    Интерьер современного бассейна и зоны отдыха, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Бассейн в стиле минимализм
    +8
    Интерьер современного бассейна и зоны отдыха
    Интерьер частного кинотеатра и бильярдной комнаты, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер частного кинотеатра и бильярдной комнаты, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле минимализм
    Интерьер частного кинотеатра и бильярдной комнаты, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Интерьер частного кинотеатра и бильярдной комнаты
    Lago в Москве, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле минимализм
    Lago в Москве, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Спальня в стиле минимализм
    Lago в Москве, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Lago в Москве
    Стильный дизайн для небольшой квартиры в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Спальня в стиле минимализм
    Стильный дизайн для небольшой квартиры в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Спальня в стиле минимализм
    Стильный дизайн для небольшой квартиры в Севастополе, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Спальня в стиле минимализм
    +7
    Стильный дизайн для небольшой квартиры в Севастополе
    Показать все 48 проекты

    Дизайн-студия Пейковых - творческий коллектив специалистов с высшим профессиональным образованием, имеющих за плечами 22 года работы и более 500 реализованных объектов.

    Услуги
    • Дизайн интерьера частных и общественных помещений
    • архитектура и ландшафтный дизайн. Авторское сопровождение проекта
    • комплектация объекта отделочными материалами
    • мебелью
    • сантехническим оборудованием
    • аксессуарами и светильниками
    • дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Республика Крым, Краснодар и Москва
    Адрес
    Ул.Тульская, 16
    99028 Г. Севастополь
    Россия
    +7-9787507330 peykov-design.ru

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