Дизайн-студия Пейковых - творческий коллектив специалистов с высшим профессиональным образованием, имеющих за плечами 22 года работы и более 500 реализованных объектов.
- Услуги
- Дизайн интерьера частных и общественных помещений
- архитектура и ландшафтный дизайн. Авторское сопровождение проекта
- комплектация объекта отделочными материалами
- мебелью
- сантехническим оборудованием
- аксессуарами и светильниками
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Республика Крым, Краснодар и Москва
- Адрес
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Ул.Тульская, 16
99028 Г. Севастополь
Россия
+7-9787507330 peykov-design.ru