Наша студия специализируется на интерьерах и архитектурных решениях домов, квартир, офисов, кафе, ресторанов.
Мы создадим для вас дизайн-проект и реализуем его в виде готового интерьера.
Подготовим для вас архитектурное решение любого объекта и возьмем на себя все необходимые согласования.
Наполним объект мебелью, техникой и оборудованием.
Для нас нет границ. Работаем в любой точке земного шара и удаленно.
- Услуги
- Дизайн – проекты
- архитектурные проекты
- сопровождение проектов
- наполнение интерьеров
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Калининградская область
- Москва
- Московская область
- Санкт Петербург Россия
- Адрес
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Проспект Мира 136
236000 Калининград, Калининградская область, Россия
Россия
+7-9814636074 studioa39.ru
Законное владение
г.Калининград , пр-кт Мира 136, оф.313