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STUDIO-A
Дизайнеры интерьера Калининград, Калининградская область, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Квартира на Юбилейной, STUDIO-A STUDIO-A Кухня в стиле минимализм
    Квартира на Юбилейной, STUDIO-A STUDIO-A Кухня в стиле минимализм
    Квартира на Юбилейной, STUDIO-A STUDIO-A Кухня в стиле минимализм
    +11
    Квартира на Юбилейной

    Наша студия специализируется на интерьерах и архитектурных решениях домов, квартир, офисов, кафе, ресторанов.

    Мы создадим для вас дизайн-проект и реализуем его в виде готового интерьера.

    Подготовим для вас архитектурное решение любого объекта и возьмем на себя все необходимые согласования.

    Наполним объект мебелью, техникой и оборудованием.

    Для нас нет границ. Работаем в любой точке земного шара и удаленно.

    Услуги
    • Дизайн – проекты
    • архитектурные проекты
    • сопровождение проектов
    • наполнение интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Калининградская область
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт Петербург Россия
    Адрес
    Проспект Мира 136
    236000 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-9814636074 studioa39.ru
    Законное владение

    г.Калининград , пр-кт Мира 136, оф.313

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