Дизайн - это не про моду, это про вас! Для чего вы обращаетесь к дизайнеру? Чтобы сделать красивый интерьер? Почти всегда - да! Но интерьер должен быть не только красивым, но еще и удобным, функциональным, а главное - подходящим именно вам! Работаю с душой: https://www.instagram.com/kristinaelegantdesign/ Создаю красивые и элегантные интерьеры, люблю старину, но готова взяться и за ультрасовременный проект, главное - ваше желание совместной плодотворной работы над индивидуальным дизайн-проектом.

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