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Кристина Швецова – дизайн с душой
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Skandi Klubb, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Маленькие кухни Синий
    ЖК Skandi Klubb, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Встроенные кухни Серый
    ЖК Skandi Klubb, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Серый
    +11
    ЖК Skandi Klubb
    Экостиль с подвесным креслом, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Кухня в скандинавском стиле
    Экостиль с подвесным креслом, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Кухня в скандинавском стиле
    Экостиль с подвесным креслом, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Кухня в стиле минимализм
    +10
    Экостиль с подвесным креслом
    Геометрия в деталях, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Кухня в стиле минимализм Бежевый
    Геометрия в деталях, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Столовая комната в стиле минимализм
    Геометрия в деталях, Кристина Швецова - дизайн с душой Кристина Швецова - дизайн с душой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +20
    Геометрия в деталях
    Дизайн - это не про моду, это про вас! Для чего вы обращаетесь к дизайнеру? Чтобы сделать красивый интерьер? Почти всегда - да! Но интерьер должен быть не только красивым, но еще и удобным, функциональным, а главное - подходящим именно вам! Работаю с душой: https://www.instagram.com/kristinaelegantdesign/ Создаю красивые и элегантные интерьеры, люблю старину, но готова взяться и за ультрасовременный проект, главное - ваше желание совместной плодотворной работы над индивидуальным дизайн-проектом.
    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • строительные чертежи
    • визуализации
    • планировочное решение
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    199155 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9110356642 krdising.houzz.ru
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