Студия дизайна интерьеров AD-home занимаемся дизайном интерьеров разной сложности более 10 лет!
Среди наших работ более 150 реализованных объектов: квартиры, дома, коттеджи, рестораны, отели, офисы и прочее.
Заказать дизайн проект квартиры или получить консультацию по услугам можно, обратившись в нашу студию.
Пакеты дизайн-проектов, портфолио наших работ, стоимость услуг и все контакты есть на нашем сайте - www.ad-home.ru
- Услуги
- Дизайн интерьера
- архитектура
- инженерные проекты
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- капитальный ремонт
- Регионы обслуживания
- Россия, европа и Москва
- Адрес
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Большая Новодмитровская, дом 36, стр. 2, Дизайн-завод
Флакон
630045 Москва
Россия
+7-4993913052 www.ad-home.ru