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Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, 53 кв. м, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, 53 кв. м, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, 53 кв. м, Ad-home Ad-home Спальня в стиле модерн
    +10
    Дизайн интерьера двухкомнатной квартиры, 53 кв. м
    Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    +17
    Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва
    Современный дизайн интерьера,53 кв. м в ЖК Успенские горки, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Современный дизайн интерьера,53 кв. м в ЖК Успенские горки, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    Современный дизайн интерьера,53 кв. м в ЖК Успенские горки, Ad-home Ad-home Гостиная в стиле модерн
    +9
    Современный дизайн интерьера,53 кв. м в ЖК Успенские горки
    Дизайн интерьера в новостройке , 55 кв. м в ЖК Мос-Анжелес, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    Дизайн интерьера в новостройке , 55 кв. м в ЖК Мос-Анжелес, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    Дизайн интерьера в новостройке , 55 кв. м в ЖК Мос-Анжелес, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    +10
    Дизайн интерьера в новостройке , 55 кв. м в ЖК Мос-Анжелес
    Дизайн интерьера дома в классическом стиле , 370 кв. м в, Москвовская область , Ad-home Ad-home Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн интерьера дома в классическом стиле , 370 кв. м в, Москвовская область , Ad-home Ad-home Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн интерьера дома в классическом стиле , 370 кв. м в, Москвовская область , Ad-home Ad-home Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +18
    Дизайн интерьера дома в классическом стиле , 370 кв. м в, Москвовская область
    Дизайн интерьера двухэтажного дома, 120 кв. м, Московская область, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    Дизайн интерьера двухэтажного дома, 120 кв. м, Московская область, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    Дизайн интерьера двухэтажного дома, 120 кв. м, Московская область, Ad-home Ad-home Спальня в классическом стиле
    +17
    Дизайн интерьера двухэтажного дома, 120 кв. м, Московская область

    Студия дизайна интерьеров AD-home занимаемся дизайном интерьеров разной сложности более 10 лет! 

    Среди наших работ более 150 реализованных объектов: квартиры, дома, коттеджи, рестораны, отели, офисы и прочее. 

    Заказать дизайн проект квартиры или получить консультацию  по услугам можно, обратившись в нашу студию.

    Пакеты дизайн-проектов, портфолио наших работ, стоимость услуг и все контакты есть на нашем сайте - www.ad-home.ru

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектура
    • инженерные проекты
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • капитальный ремонт
    Регионы обслуживания
    Россия, европа и Москва
    Адрес
    Большая Новодмитровская, дом 36, стр. 2, Дизайн-завод Флакон
    630045 Москва
    Россия
    +7-4993913052 www.ad-home.ru
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