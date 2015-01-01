Мы делаем удобными и красивыми Ваши дома, квартиры, офисы, салоны, кафе и другие интерьерные пространства. От планировки до посуды и шторок!) То есть дизайн интерьеров! Нам нравится наша работа, даже можно сказать, мы ее любим!) Мы не строим воздушных замков, а трудимся для того, чтобы в интерьерах не только было красиво, но и удобно жить, творить, отдыхать или работать! И, конечно, выслушаем внимательно Ваши предложения и пожелания, а если таковых нет, то сделаем все сами! У руководителя Ольги Боровиковой опыт работы более 16 лет! Как в Москве, так и за пределами нашей Родины. Участие в ТВ-программах, публикации проектов в журналах и пр. Мы не большой коллектив, что не плохо для индивидуального подхода, а он ценится в наше время! Мы надеемся на лучшее всегда! И надеемся, что будущие проекты будут интересными, и не только потребуют от нас ремесленнического подхода, но и творческого!
- Услуги
- Проектирование и дизайн интерьеров любой сложности. Разработка мебели по индивидуальным эскизам архитектора и дизайнера. Поставки мебели из-за рубежа. Графический дизайн (предпочтительнее связь по e-mail: info@artbos.ru)
- Регионы обслуживания
- Россия и мир
- Вся Россия
- Страны Европы
- Город Москва
- Награды компании
- Лучшая награда для нас, это рекомендация от наших клиентов! И много работы для хороших людей! Спасибо!
- Диплом номинанта Открытого всероссийского конкурса Interia Awards 2014.
- Публикации проектов в журналах
Salon`15,
Идеи Вашего дома.
- Финалисты Конкурсов PinWin`15 сразу в нескольких номинациях!
- Адрес
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Гарибальди, 7
119313 Город Москва
Россия
+7-9252642231 www.artbos.ru