Мы делаем удобными и красивыми Ваши дома, квартиры, офисы, салоны, кафе и другие интерьерные пространства. От планировки до посуды и шторок!) То есть дизайн интерьеров! Нам нравится наша работа, даже можно сказать, мы ее любим!) Мы не строим воздушных замков, а трудимся для того, чтобы в интерьерах не только было красиво, но и удобно жить, творить, отдыхать или работать! И, конечно, выслушаем внимательно Ваши предложения и пожелания, а если таковых нет, то сделаем все сами! У руководителя Ольги Боровиковой опыт работы более 16 лет! Как в Москве, так и за пределами нашей Родины. Участие в ТВ-программах, публикации проектов в журналах и пр. Мы не большой коллектив, что не плохо для индивидуального подхода, а он ценится в наше время! Мы надеемся на лучшее всегда! И надеемся, что будущие проекты будут интересными, и не только потребуют от нас ремесленнического подхода, но и творческого!