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Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайнеры интерьера Город Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиные в эклектичном стиле
    Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухни в эклектичном стиле
    Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухни в эклектичном стиле
    +20
    Частная квартира на Цветном Бульваре, г. Москва
    пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
    пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
    пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе, Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Дома в классическом стиле
    +45
    пос. Николина гора, Рублево-Успенское шоссе
    Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
    Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
    Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Ванная в стиле лофт
    +33
    Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

    Мы делаем удобными и красивыми Ваши дома, квартиры, офисы, салоны, кафе и другие интерьерные пространства. От планировки до посуды и шторок!) То есть дизайн интерьеров! Нам нравится наша работа, даже можно сказать, мы ее любим!) Мы не строим воздушных замков, а трудимся для того, чтобы в интерьерах не только было красиво, но и удобно жить, творить, отдыхать или работать! И, конечно, выслушаем внимательно Ваши предложения и пожелания, а если таковых нет, то сделаем все сами! У руководителя Ольги Боровиковой опыт работы более 16 лет! Как в Москве, так и за пределами нашей Родины. Участие в ТВ-программах, публикации проектов в журналах и пр. Мы не большой коллектив, что не плохо для индивидуального подхода, а он ценится в наше время! Мы надеемся на лучшее всегда! И надеемся, что будущие проекты будут интересными, и не только потребуют от нас ремесленнического подхода, но и творческого!

    Услуги
    ​Проектирование и дизайн интерьеров любой сложности. Разработка мебели по индивидуальным эскизам архитектора и дизайнера. Поставки мебели из-за рубежа. Графический дизайн (предпочтительнее связь по e-mail: info@artbos.ru)
    Регионы обслуживания
    • Россия и мир
    • Вся Россия
    • Страны Европы
    • Город Москва
    Награды компании
    • Лучшая награда для нас, это рекомендация от наших клиентов! И много работы для хороших людей! Спасибо!
    • Диплом номинанта Открытого всероссийского конкурса Interia Awards 2014.
    • Публикации проектов в журналах Salon`15, Идеи Вашего дома.
    • Финалисты Конкурсов PinWin`15 сразу в нескольких номинациях!
    Адрес
    Гарибальди, 7
    119313 Город Москва
    Россия
    +7-9252642231 www.artbos.ru

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