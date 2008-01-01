Дизайн-студия ВауРум - это команда по настоящему увлеченных своей работой профессионалов. Начиная с 2008 года, наши специалисты занимаются разработкой и созданием интерьеров. За последние два года мы разработали более семидесяти дизайн-проектов, успешно воплощенных в жизнь и реализуемых в настоящее время. Наша миссия - создание особенных интерьеров и избавление заказчика от лишних затрат времени, средств и ненужных переживаний.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- ремонтно-отделочные работы
- изготовление мебели на заказ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Санкт – Петербург
- Кострома
- Ярославль
- Иваново
- Адрес
-
ул. Маршала Новикова 22
156013 Кострома
Россия
+7-9621801911 wowroom.ru