Дизайн-студия ВауРум - это команда по настоящему увлеченных своей работой профессионалов. Начиная с 2008 года, наши специалисты занимаются разработкой и созданием интерьеров. За последние два года мы разработали более семидесяти дизайн-проектов, успешно воплощенных в жизнь и реализуемых в настоящее время. Наша миссия - создание особенных интерьеров и избавление заказчика от лишних затрат времени, средств и ненужных переживаний.