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WOWROOM design studio
Дизайнеры интерьера Кострома
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Проекты

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    • Однокомнатная квартира для студента в ЖК Эдальго, WOWROOM design studio WOWROOM design studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Однокомнатная квартира для студента в ЖК Эдальго, WOWROOM design studio WOWROOM design studio Гостиная в стиле минимализм
    Однокомнатная квартира для студента в ЖК Эдальго, WOWROOM design studio WOWROOM design studio Кухня в стиле минимализм
    +19
    Однокомнатная квартира для студента в ЖК Эдальго

    Дизайн-студия ВауРум - это команда по настоящему увлеченных своей работой профессионалов. Начиная с 2008 года, наши специалисты занимаются разработкой и созданием интерьеров. За последние два года мы разработали более семидесяти дизайн-проектов, успешно воплощенных в жизнь и реализуемых в настоящее время. Наша миссия - создание особенных интерьеров и избавление заказчика от лишних затрат времени, средств и ненужных переживаний.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ремонтно-отделочные работы
    • изготовление мебели на заказ
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • Санкт – Петербург
    • Кострома
    • Ярославль
    • Иваново
    Адрес
    ул. Маршала Новикова 22
    156013 Кострома
    Россия
    +7-9621801911 wowroom.ru
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