Частный дизайнер интерьера. Более 15 лет создаю интерьеры, в которых комфортно жить.
- Услуги
- Дизайн частных и коммерческих интерьеров
- авторское сопровождение проекта
- комплектация проекта
- декорирование
- консультации по дизайну
- Регионы обслуживания
- Cанкт-Петербург
- Ленинградская обрасть
- Награды компании
- Публикации проектов в журналах
Частный интерьер Санкт-Петербург, архитектурном обозрении SALON interior; ИВД; Interior & Design (Kubatura)
- Адрес
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197101 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9218878492 alladesign.ru