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Алла Кущева
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в черном цвете, Алла Кущева Алла Кущева Гостиная в скандинавском стиле Изделия из древесины Черный
    Квартира в черном цвете, Алла Кущева Алла Кущева Спальная комната Кровати и изголовья Изделия из древесины Черный
    Квартира в черном цвете, Алла Кущева Алла Кущева ГостинаяХранение ДСП Черный
    +10
    Квартира в черном цвете

    Частный дизайнер интерьера. Более 15 лет создаю интерьеры, в которых комфортно жить.

    Услуги
    • Дизайн частных и коммерческих интерьеров
    • авторское сопровождение проекта
    • комплектация проекта
    • декорирование
    • консультации по дизайну
    Регионы обслуживания
    • Cанкт-Петербург
    • Ленинградская обрасть
    Награды компании
    Публикации проектов в журналах Частный интерьер Санкт-Петербург, архитектурном обозрении SALON interior; ИВД; Interior & Design (Kubatura)
    Адрес
    197101 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9218878492 alladesign.ru
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