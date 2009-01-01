Электросервислюкс - ведущий поставщик дизельных электростанций в Беларуси.

Широкий спектр услуг по модернизации, обслуживанию ДЭС. Работаем в Минске и по всей Беларуси

Компания "Электросервислюкс" основана в 2009 году.

Наша компания является является дилером компаний: TRIO Generator (Турция),

ООО ГК«Юг Энерго» (Российская Федерация), ООО «ГК ТСС» (Российская Федерация).

Профилирующим направлением компании является: продажа, гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание,

а так же ремонт дизель-генераторных установок мощностью от 10kVA до 2500kVA.

Все сотрудники компании прошли обучение на заводе-изготовителе в г.Стамбул (Турция).