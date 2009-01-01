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Электросервислюкс Продажа дизельных электростанций с установкой под ключ
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    • Электросервислюкс - ведущий поставщик  дизельных электростанций в Беларуси.

    Широкий спектр услуг по модернизации, обслуживанию ДЭС. Работаем в Минске и по всей Беларуси

    Компания "Электросервислюкс" основана в 2009 году.

    Наша компания является является дилером компаний: TRIO Generator (Турция),

    ООО ГК«Юг Энерго» (Российская Федерация), ООО «ГК ТСС» (Российская Федерация).

    Профилирующим направлением компании является: продажа, гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание,

    а так же ремонт дизель-генераторных установок мощностью от 10kVA до 2500kVA.

    Все сотрудники компании прошли обучение на заводе-изготовителе в г.Стамбул (Турция).

    Услуги
    • дизельные электростанции
    • дизельная электростанция минск
    Регионы обслуживания
    Беларусь и Минск, Беларусь
    Адрес
    Геологическая 87, пом. 7, оф. 107
    220138 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-293516203 genset.by
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