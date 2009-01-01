Электросервислюкс - ведущий поставщик дизельных электростанций в Беларуси.
Широкий спектр услуг по модернизации, обслуживанию ДЭС. Работаем в Минске и по всей Беларуси
Компания "Электросервислюкс" основана в 2009 году.
Наша компания является является дилером компаний: TRIO Generator (Турция),
ООО ГК«Юг Энерго» (Российская Федерация), ООО «ГК ТСС» (Российская Федерация).
Профилирующим направлением компании является: продажа, гарантийное обслуживание, сервисное обслуживание,
а так же ремонт дизель-генераторных установок мощностью от 10kVA до 2500kVA.
Все сотрудники компании прошли обучение на заводе-изготовителе в г.Стамбул (Турция).
- Услуги
- дизельные электростанции
- дизельная электростанция минск
- Регионы обслуживания
- Беларусь и Минск, Беларусь
- Адрес
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Геологическая 87, пом. 7, оф. 107
220138 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-293516203 genset.by