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Матрас.ру – матрасы и мебель для спальни в Твери
Мебель и аксессуары Тверь
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    • Компания Матрас.ру не стоит на месте. От сотрудников требуется креативность мышления при возникновении новых проектов, интересных идей. При постоянном росте и обновлении ассортимента продукции индустрии сна и отдыха гарантия лучшей цены сохраняется. Продажи растут, радуя своего потребителя во всех уголках страны. Компания дорожит каждым сотрудником, в котором есть жилка хорошей, здоровой амбициозности, стремление к саморазвитию и росту.


    Регионы обслуживания
    Тверь
    Адрес
    ул. Можайского, д. 60
    170030 Тверь
    Россия
    +7-4822479741 tver.matras.ru
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