Компания Матрас.ру не стоит на месте. От сотрудников требуется креативность мышления при возникновении новых проектов, интересных идей. При постоянном росте и обновлении ассортимента продукции индустрии сна и отдыха гарантия лучшей цены сохраняется. Продажи растут, радуя своего потребителя во всех уголках страны. Компания дорожит каждым сотрудником, в котором есть жилка хорошей, здоровой амбициозности, стремление к саморазвитию и росту.



