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Версия Завод металлических изделий
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Оборудование для склада, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Оборудование для склада, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл
    Оборудование для склада, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Синий
    +1
    Оборудование для склада
    Изделия для ЖКХ, почтовые ящики, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Изделия для ЖКХ, почтовые ящики, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл
    Изделия для ЖКХ, почтовые ящики, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Зеленый
    +8
    Изделия для ЖКХ, почтовые ящики
    Офисная мебель, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Офисная мебель, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Офисная мебель, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    +7
    Офисная мебель
    Экология и безопасность, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Экология и безопасность, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл
    Экология и безопасность, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Красный
    +4
    Экология и безопасность
    Оборудование для хранения газовых баллонов, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Гаражи Металл Серый
    Оборудование для хранения газовых баллонов, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    Оборудование для хранения газовых баллонов, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Офисные помещения и магазины Металл Серый
    +2
    Оборудование для хранения газовых баллонов
    Верстаки слесарные, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Гаражи Металл Синий
    Верстаки слесарные, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Гаражи Металл Синий
    Верстаки слесарные, Версия Завод металлических изделий Версия Завод металлических изделий Гаражи Металл Синий
    +1
    Верстаки слесарные
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    Металлическая мебель от производителя.


    Компания «Версия» производит более 50 видов металлической мебели бытового и производственного назначения.


    Наша продукция отвечает высоким стандартам качества и имеет все необходимые сертификаты.


    Собственное производство позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности, а широкие производственные возможности дают возможность выпускать большое количество наименований продукции одновременно и постоянно работать над усовершенствованием моделей и процесса производства.


    Услуги
    • шкафы инструментальные
    • тележки для хранения инструмента
    • контейнеры для склада и производства
    • ящики для песка и ветоши
    • столы сварщика
    • тележки для перевозки грузов
    • контейнер для пропана
    • контей
    • контейнер для кислорода
    • стойки для пропана
    • стойки для кислорода
    • тележки для пропана
    • тележки для кислорода
    • контейнеры для ртутных ламп
    • роллетные шкафы
    • верстаки
    • шкафы для сотовых телефонов
    • картотеки
    • шкафы для противогазов
    • камеры хранения
    • почтовые ящики
    • стойки для почтовых ящиков
    • урны для мусора
    • стойки для пластиковых лотков
    • Показать все 24 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Детский переулок д.2 строение 1
    196084 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8123090257 www.versmet.ru
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