Металлическая мебель от производителя.





Компания «Версия» производит более 50 видов металлической мебели бытового и производственного назначения.





Наша продукция отвечает высоким стандартам качества и имеет все необходимые сертификаты.





Собственное производство позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности, а широкие производственные возможности дают возможность выпускать большое количество наименований продукции одновременно и постоянно работать над усовершенствованием моделей и процесса производства.



