Металлическая мебель от производителя.
Компания «Версия» производит более 50 видов металлической мебели бытового и производственного назначения.
Наша продукция отвечает высоким стандартам качества и имеет все необходимые сертификаты.
Собственное производство позволяет нам выполнять индивидуальные заказы любой сложности, а широкие производственные возможности дают возможность выпускать большое количество наименований продукции одновременно и постоянно работать над усовершенствованием моделей и процесса производства.
- Услуги
- шкафы инструментальные
- тележки для хранения инструмента
- контейнеры для склада и производства
- ящики для песка и ветоши
- столы сварщика
- тележки для перевозки грузов
- контейнер для пропана
- контей
- контейнер для кислорода
- стойки для пропана
- стойки для кислорода
- тележки для пропана
- тележки для кислорода
- контейнеры для ртутных ламп
- роллетные шкафы
- верстаки
- шкафы для сотовых телефонов
- картотеки
- шкафы для противогазов
- камеры хранения
- почтовые ящики
- стойки для почтовых ящиков
- урны для мусора
- стойки для пластиковых лотков
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
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Детский переулок д.2 строение 1
196084 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-8123090257 www.versmet.ru