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Настрой Ремонт
Строители Санкт-Петербург, Россия
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Проекты

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    • О нас, Настрой Ремонт Настрой Ремонт Стены и пол в стиле лофт
    О нас, Настрой Ремонт Настрой Ремонт Ванная комната в скандинавском стиле
    О нас, Настрой Ремонт Настрой Ремонт Пластиковые окна
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    О нас

    Ремонт - это слово не кажется таким страшным, если доверить выполнение работ профессионалам.

    С "НАСТРОЙ РЕМОНТ" всё просто:

    1. Выбираете материалы или присылаете свой дизайн проект на сайте 

    nastroyremont.ru.

    2. Отправляете заявку нам.

    3. Узнаёте цену (оплата поэтапная 50-20-20-10%).

    4. Заключаете договор (цена и сроки фиксированы).

    6. Заезжаете в готовую квартиру (гарантия 1 год).

    Материалы по оптовым ценам, рабочая документация, полное сопровождение, отчетность, консультации и многие другие преимущества.

    Остались вопросы? Пишите и звоните

    😉

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    • Ремонт коммерческих помещений под ключ
    • Чистовая отделка
    • Черновая отделка
    • Электромонтажные работы
    • Сантехнические работы
    • Малярные работы
    • Плиточные работы
    • Закупка материалов
    • Вывоз мусора
    • Уборка
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Россия
    Адрес
    -
    195274 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9319753576 nastroyremont.ru
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