Ремонт - это слово не кажется таким страшным, если доверить выполнение работ профессионалам.

С "НАСТРОЙ РЕМОНТ" всё просто:

1. Выбираете материалы или присылаете свой дизайн проект на сайте

nastroyremont.ru.

2. Отправляете заявку нам.

3. Узнаёте цену (оплата поэтапная 50-20-20-10%).

4. Заключаете договор (цена и сроки фиксированы).

6. Заезжаете в готовую квартиру (гарантия 1 год).

Материалы по оптовым ценам, рабочая документация, полное сопровождение, отчетность, консультации и многие другие преимущества.

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