Ремонт - это слово не кажется таким страшным, если доверить выполнение работ профессионалам.
С "НАСТРОЙ РЕМОНТ" всё просто:
1. Выбираете материалы или присылаете свой дизайн проект на сайте
2. Отправляете заявку нам.
3. Узнаёте цену (оплата поэтапная 50-20-20-10%).
4. Заключаете договор (цена и сроки фиксированы).
6. Заезжаете в готовую квартиру (гарантия 1 год).
Материалы по оптовым ценам, рабочая документация, полное сопровождение, отчетность, консультации и многие другие преимущества.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Россия
- Адрес
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195274 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9319753576 nastroyremont.ru