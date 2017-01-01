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Art Gluck
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Ресторан FROMAGE, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    Ресторан FROMAGE, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    Ресторан FROMAGE, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    +18
    Ресторан FROMAGE
    Интерьер бизнес-центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт Белый
    Интерьер бизнес-центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт Белый
    Интерьер бизнес-центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт
    +34
    Интерьер бизнес-центра NEVKA
    Офис в башне делового центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт Коричневый
    Офис в башне делового центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт Коричневый
    Офис в башне делового центра NEVKA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле лофт Коричневый
    +13
    Офис в башне делового центра NEVKA
    Ресторан ROBATA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Серый
    Ресторан ROBATA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Бетон Серый
    Ресторан ROBATA, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Медь / Бронза / Латунь Серый
    +9
    Ресторан ROBATA
    Медицинский центр MitoHealth, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле модерн Зеленый
    Медицинский центр MitoHealth, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле модерн Белый
    Медицинский центр MitoHealth, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в стиле модерн Дерево Белый
    +7
    Медицинский центр MitoHealth
    Проект кухни в офисе модельного агентства Andy Fiord Models, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Белый
    Проект кухни в офисе модельного агентства Andy Fiord Models, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Белый
    Проект кухни в офисе модельного агентства Andy Fiord Models, Art Gluck Art Gluck Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Белый
    +6
    Проект кухни в офисе модельного агентства Andy Fiord Models
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    Мы ― группа компаний «Арт Глюк»

    Основное направление нашей деятельности - проектирование интерьеров бизнес-центров, офисов, ресторанов, торговых площадей и других видов общественных пространств. Наша философия заключается в осмысленном решении задач, связанных с созданием пространства для бизнеса, в котором удобно и не скучно находиться.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • комплектация
    • визуализация
    • офисы
    • дизайн
    • чертежи
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    Красногвардейская пл., 3
    195027 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9992413174 artgluck.com
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