Мы ― группа компаний «Арт Глюк»
Основное направление нашей деятельности - проектирование интерьеров бизнес-центров, офисов, ресторанов, торговых площадей и других видов общественных пространств. Наша философия заключается в осмысленном решении задач, связанных с созданием пространства для бизнеса, в котором удобно и не скучно находиться.
- Услуги
- дизайн интерьера
- комплектация
- визуализация
- офисы
- дизайн
- чертежи
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Россия
- Адрес
-
Красногвардейская пл., 3
195027 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9992413174 artgluck.com