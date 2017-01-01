Мы ― группа компаний «Арт Глюк»

Основное направление нашей деятельности - проектирование интерьеров бизнес-центров, офисов, ресторанов, торговых площадей и других видов общественных пространств. Наша философия заключается в осмысленном решении задач, связанных с созданием пространства для бизнеса, в котором удобно и не скучно находиться.