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Designer Halina Bardashevich
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Минске на улице Туровского для двоих, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле лофт
    Квартира в Минске на улице Туровского для двоих, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле лофт
    Квартира в Минске на улице Туровского для двоих, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле лофт
    +4
    Квартира в Минске на улице Туровского для двоих
    Квартира в цвете настроения на улице Ильянской, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в скандинавском стиле Зеленый
    Квартира в цвете настроения на улице Ильянской, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в цвете настроения на улице Ильянской, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в скандинавском стиле
    +25
    Квартира в цвете настроения на улице Ильянской
    Квартира в Минске на улице К.Туровского, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Минске на улице К.Туровского, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле модерн
    Квартира в Минске на улице К.Туровского, Designer Halina Bardashevich Designer Halina Bardashevich Гостиная в стиле модерн
    +29
    Квартира в Минске на улице К.Туровского

    Я занимаюсь разработкой дизайн проектов частных интерьеров . Образование

    -промышленное и гражданское строительство, специализация архитектура.

    Моё кредо: Совершенство складывается из мелочей .Частным дизайнером

    интерьеров работаю уже на протяжении 9 лет. Имею опыт реализации от

    проекта до готового объекта более 80 интерьеров. Моя работа -создание

    красивых, современных интерьеров для комфортного проживания

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • отделочные раб
    • декорирование интерьера
    Регионы обслуживания
    Минск и Беларусь
    Адрес
    проспект Дзержинского 15
    220089 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-293695210 www.instagram.com/designer2apple
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