Я занимаюсь разработкой дизайн проектов частных интерьеров . Образование
-промышленное и гражданское строительство, специализация архитектура.
Моё кредо: Совершенство складывается из мелочей .Частным дизайнером
интерьеров работаю уже на протяжении 9 лет. Имею опыт реализации от
проекта до готового объекта более 80 интерьеров. Моя работа -создание
красивых, современных интерьеров для комфортного проживания
- Услуги
- дизайн интерьера
- отделочные раб
- декорирование интерьера
- Регионы обслуживания
- Минск и Беларусь
- Адрес
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проспект Дзержинского 15
220089 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-293695210 www.instagram.com/designer2apple