Компания "Интерьер-Конструктор" специализируется на изготовлении мебели по индивидуальным проектам, а также производству дизайнерской мебели для частных и коммерческих интерьеров.

Наши изделия индивидуальны и каждое по-своему уникально, поскольку проектируется и изготавливается для конкретного Заказчика, в соответствии с его пожеланиями, дизайн-проектом объекта и производственными возможностями.

Нам доверяют комплексное меблирование помещений дома и квартиры в соответствии с дизайн-проектом! Таким образом от проекта до новоселья ВЫ сотрудничаете только с одним исполнителем, что значительно экономит время и силы Заказчика, а также гарантирует стабильный результат и качество!

Наши приоритеты: качество продукции, соблюдение сроков, квалифицированный сервис.

Мы любим свое дело! Каждое изделие для нас не просто "товар", а детище, которое мы хотим на долгие годы передать в надежные руки наших клиентов!







