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<q class='-first'>Интерьер-Конструктор</q>
Мебель и аксессуары Ростов-на-Дону, Россия
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Проекты

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    • Мебель в квартиру, "Интерьер-Конструктор" 'Интерьер-Конструктор' КухняКухонная мебель МДФ Многоцветный
    Мебель в квартиру, "Интерьер-Конструктор" 'Интерьер-Конструктор' КухняКухонная мебель МДФ Многоцветный
    Мебель в квартиру, "Интерьер-Конструктор" 'Интерьер-Конструктор' КухняКухонная мебель МДФ Многоцветный
    +13
    Мебель в квартиру

    Компания "Интерьер-Конструктор" специализируется на изготовлении мебели по индивидуальным проектам, а также производству дизайнерской мебели для частных и коммерческих интерьеров.

    Наши изделия индивидуальны и каждое по-своему уникально, поскольку проектируется и изготавливается для конкретного Заказчика, в соответствии с его пожеланиями, дизайн-проектом объекта и производственными возможностями.

    Нам доверяют комплексное меблирование помещений дома и квартиры в соответствии с дизайн-проектом! Таким образом от проекта до новоселья ВЫ сотрудничаете только с одним исполнителем, что значительно экономит время и силы Заказчика, а также гарантирует стабильный результат и качество!

    Наши приоритеты: качество продукции, соблюдение сроков, квалифицированный сервис.

    Мы любим свое дело! Каждое изделие для нас не просто "товар", а детище, которое мы хотим на долгие годы передать в надежные руки наших клиентов!



    Услуги
    Проектирование и Производство
    Регионы обслуживания
    Ростов-на-Дону и Россия
    Адрес
    ул.Евдокимова, д.102б
    344000 Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9034014823 www.i-constructor.ru
    Законное владение

    Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Евдокимова, д.102б

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