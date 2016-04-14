Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стиле ар деко, классика, неоклассика.

Фабрика была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии. Она начинала свою деятельность с производства комплектующих для мебельных компаний по всей Италии. Спрос на продукцию способствовал расширению и модернизации производства. В 2006 году компания Fratelli Barri открыла линию по производству собственных коллекций мебели. В новые коллекции мебели вошла мебель для спальни, столовой, гостиной, кабинета, мягкая мебель, предметы интерьера и аксессуары для дома. Вся мебель от фабрики Fratelli Barri интересна и востребована. Это стильные, актуальные и модные вещи, которые легко вписываются в уже существующее пространство, не нарушая его, а лишь придавая особенный шарм и ощущение новизны. Как цветовые акценты Fratelli Barri используют блеск сусального серебра, благородный венге, перламутровые лак.