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FratelliBarri
Мебель и аксессуары Москва
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    • Fratelli Barri спальни, FratelliBarri FratelliBarri Спальня в классическом стиле
    Fratelli Barri спальни, FratelliBarri FratelliBarri Спальня в стиле модерн
    Fratelli Barri спальни, FratelliBarri FratelliBarri Спальня в стиле модерн
    +14
    Fratelli Barri спальни

    Fratelli Barri – это фабрика, которая имеет богатую историю создания первоклассной мебели в стиле ар деко, классика, неоклассика.

    Фабрика была основана как ремесленная мастерская в 70-х годах XX века в Италии. Она начинала свою деятельность с производства комплектующих для мебельных компаний по всей Италии. Спрос на продукцию способствовал расширению и модернизации производства. В 2006 году компания Fratelli Barri открыла линию по производству собственных коллекций мебели. В новые коллекции мебели вошла мебель для спальни, столовой, гостиной, кабинета, мягкая мебель, предметы интерьера и аксессуары для дома. Вся мебель от фабрики Fratelli Barri интересна и востребована. Это стильные, актуальные и модные вещи, которые легко вписываются в уже существующее пространство, не нарушая его, а лишь придавая особенный шарм и ощущение новизны. Как цветовые акценты Fratelli Barri используют блеск сусального серебра, благородный венге, перламутровые лак.

    Адрес
    121609 Москва
    Россия
    +774952139797 www.fratellibarri.ru

    Отзыв

    dolgjur
    Хотела отказаться от напольной стенки для гостиной. Вместо этого в ТК «Западный» нашла подвесной стеллаж – коллекция Палермо. Внутри полки хватает места для TV, а по окружности от средины много полок для всякой всячины. Нам сделали быструю доставку, очень хотелось поскорее увидеть, как будет смотреться стеллаж в гостиной. Все получалось лучше, чем ожидала. Действительно, подвесная полка для меня смотрится намного лучше в дизайне помещения.
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Май 2016
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