Мастерская картин и постеров изготавливает:
*модульные картины
*слова и буквы из пластика
*индивидуальный поп-арт портрет
*репродукции художников
*портреты по фотографии
*картины на холсте
*коллажи из фотографий
*виниловые наклейки и трафареты, автовинил
*постеры на пластике
*интерьерные вещицы из пластика
*фотообои, самоклеющиеся обои
*фотографии большого формата
*лайтбоксы, световые интерьерные короба
*вывески, таблички
*дизайн фирменного стиля
- Услуги
- *модульные картины *слова и буквы из пластика *индивидуальный поп-арт портрет *репродукции художников *портреты по фотографии *картины на холсте *коллажи из фотографий *виниловые наклейки и трафареты
- автовинил *постеры на пластике *интерьерные вещицы из пластика *фотообои
- самоклеющиеся обои *фотографии большого формата *лайтбоксы
- световые интерьерные короба *вывески
- таблички *дизайн фирменного стиля
- Регионы обслуживания
- Омск и Новосибирск
- Адрес
-
Гагарина 8/1, офис 515
644520 Омск
Россия
+7-9136606545
Законное владение
Гагарина 8/1, офис 515