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Сибирь-Постер
Художники и ремесленники Омск
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    • Мастерская картин и постеров изготавливает:

    *модульные картины

    *слова и буквы из пластика

    *индивидуальный поп-арт портрет

    *репродукции художников

    *портреты по фотографии

    *картины на холсте

    *коллажи из фотографий 

    *виниловые наклейки и трафареты, автовинил 

    *постеры на пластике 

    *интерьерные вещицы из пластика

    *фотообои, самоклеющиеся обои 

    *фотографии большого формата 

    *лайтбоксы, световые интерьерные короба

    *вывески, таблички

    *дизайн фирменного стиля

    Услуги
    • *модульные картины *слова и буквы из пластика *индивидуальный поп-арт портрет *репродукции художников *портреты по фотографии *картины на холсте *коллажи из фотографий *виниловые наклейки и трафареты
    • автовинил *постеры на пластике *интерьерные вещицы из пластика *фотообои
    • самоклеющиеся обои *фотографии большого формата *лайтбоксы
    • световые интерьерные короба *вывески
    • таблички *дизайн фирменного стиля
    Регионы обслуживания
    Омск и Новосибирск
    Адрес
    Гагарина 8/1, офис 515
    644520 Омск
    Россия
    +7-9136606545
    Законное владение

    Гагарина 8/1, офис 515

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