Разработка классных дизайн-проектов жилых помещений.

Создаю пространство мечты с учетом всех ваших пожеланий и потребностей.

Услуги:

-планировочные решения с расстановкой мебели

-подбор референсов (аналоговых картинок для согласования концепции помещения).

-дизайнерское решение

-3d визуализация

-рабочие чертежи

-комплектация

-авторское сопровождение

РАБОТАЮ ПО МЕСТУ И УДАЛЁННО.