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Светлана Петряева
Дизайнеры интерьера Сочи, Краснодарский край, Россия
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    • Разработка классных дизайн-проектов жилых помещений. 

    Создаю пространство мечты с учетом всех ваших пожеланий и потребностей. 

    Услуги:

    -планировочные решения с расстановкой мебели

    -подбор референсов (аналоговых картинок для согласования концепции помещения).

    -дизайнерское решение

    -3d визуализация

    -рабочие чертежи

    -комплектация

    -авторское сопровождение

    РАБОТАЮ ПО МЕСТУ И УДАЛЁННО.

    Регионы обслуживания
    Сочи, Краснодарский край, Россия
    Адрес
    354340 Сочи, Краснодарский край, Россия
    Россия
    +7-9184050550
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