Разработка классных дизайн-проектов жилых помещений.
Создаю пространство мечты с учетом всех ваших пожеланий и потребностей.
Услуги:
-планировочные решения с расстановкой мебели
-подбор референсов (аналоговых картинок для согласования концепции помещения).
-дизайнерское решение
-3d визуализация
-рабочие чертежи
-комплектация
-авторское сопровождение
РАБОТАЮ ПО МЕСТУ И УДАЛЁННО.
- Регионы обслуживания
- Сочи, Краснодарский край, Россия
- Адрес
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354340 Сочи, Краснодарский край, Россия
Россия
+7-9184050550