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Glam Design team
Дизайнеры интерьера Kyiv, Украина
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Mango, Glam Design team Glam Design team Кухни в эклектичном стиле Оранжевый
    Mango, Glam Design team Glam Design team Кухни в эклектичном стиле Оранжевый
    Mango, Glam Design team Glam Design team Кухни в эклектичном стиле Оранжевый
    +9
    Mango
    Contemporary, Glam Design team Glam Design team Кухня в стиле минимализм Бежевый
    Contemporary, Glam Design team Glam Design team Кухня в стиле минимализм Бежевый
    Contemporary, Glam Design team Glam Design team Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +7
    Contemporary
    Grey, Glam Design team Glam Design team Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Grey, Glam Design team Glam Design team Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Grey, Glam Design team Glam Design team Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Серый
    +8
    Grey

    Привет всем! Я Мария Глазунова - гедонист по жизни, а здесь основатель и главный вдохновитель студии интерьерного и предметного дизайна Glam Design. Дизайн для меня - не просто работа, а всепоглощающее увлечение и стиль жизни! 

    Первые шаги в профессии я сделала лет в 15, когда создала декорации для школьной постановки «Преступление и наказание» и игрового суда над Раскольниковым))) Потом появилась люстра из проволоки, которую мы мастерили с дедушкой! Декорации к постановкам в детском лагере, где я подрабатывала в студенческие году. И обустройство квартир подруг и соседей. 

    Первое высшее образование сделало меня экономистом, но получила я опыт в разных сферах в поисках себя. Я работала менеджером по продажам полиграфии и hand made открыток, бренд директором корпоративного издания и была владельцем интернет магазина обуви. 

    Дизайн интерьера со мной был всегда, но реально стал главным в моей жизнь, когда я задумалась о втором образовании- профессии, которая сделала меня счастливой и дала возможность приносить пользу и уют в ваши дома! 

    Сложилось мнение, что проектирование, строительство и ремонт - самый нервозатратный период в жизни каждого человека, который не имеет конца. Но я с моим GLAM-отрядом профессионалов развенчаем этот стереотип.

    Наша миссия - сделать каждое пространство уютным, комфортным и красивым. Ведь, ваш дом - это место силы, которое должно вас оберегать от сумасшедшего мира за окном и заряжать энергией. А мы поможем создать пространство вашей мечты, в рамках утвержденного бюджета и графика, без лишних волнений и с позитивом.


    P.S.: а еще мы любим работать над общественными пространствами: душевными рестораны, уютными отелями, продающими магазинами и драйвовыми спорт студиями.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • декорирование интерьера
    • дизайн меб
    Регионы обслуживания
    Kyiv и Украина
    Адрес
    Златоустовская
    01135 Kyiv, Украина
    Россия
    +380-938313131 glam-design.com
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