Привет всем! Я Мария Глазунова - гедонист по жизни, а здесь основатель и главный вдохновитель студии интерьерного и предметного дизайна Glam Design. Дизайн для меня - не просто работа, а всепоглощающее увлечение и стиль жизни!

Первые шаги в профессии я сделала лет в 15, когда создала декорации для школьной постановки «Преступление и наказание» и игрового суда над Раскольниковым))) Потом появилась люстра из проволоки, которую мы мастерили с дедушкой! Декорации к постановкам в детском лагере, где я подрабатывала в студенческие году. И обустройство квартир подруг и соседей.

Первое высшее образование сделало меня экономистом, но получила я опыт в разных сферах в поисках себя. Я работала менеджером по продажам полиграфии и hand made открыток, бренд директором корпоративного издания и была владельцем интернет магазина обуви.

Дизайн интерьера со мной был всегда, но реально стал главным в моей жизнь, когда я задумалась о втором образовании- профессии, которая сделала меня счастливой и дала возможность приносить пользу и уют в ваши дома!

Сложилось мнение, что проектирование, строительство и ремонт - самый нервозатратный период в жизни каждого человека, который не имеет конца. Но я с моим GLAM-отрядом профессионалов развенчаем этот стереотип.

Наша миссия - сделать каждое пространство уютным, комфортным и красивым. Ведь, ваш дом - это место силы, которое должно вас оберегать от сумасшедшего мира за окном и заряжать энергией. А мы поможем создать пространство вашей мечты, в рамках утвержденного бюджета и графика, без лишних волнений и с позитивом.





P.S.: а еще мы любим работать над общественными пространствами: душевными рестораны, уютными отелями, продающими магазинами и драйвовыми спорт студиями.