Компания Матрас.ру
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это официальный поставщик качественных матрасов вот уже
более чем двенадцать лет! Мы всегда гарантируем вам выгодную сделку, качество и
быструю доставку. С нашими товарами ваш сон будет крепок, как никогда, а
колоссальный ассортимент позволит выбрать то, что вам по душе. Ортопедическая
продукция включает в себя: подушки, матрасы, наматрасники
и так далее. Все покупки производится без внесения предоплаты, с сопровождением
соответствующих документов (чеков и других договоров).
- Регионы обслуживания
- Сыктывкар, Россия
- Адрес
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ул. Коммунистическая, д. 50
167001 Сыктывкар, Россия
Россия
+7-8212250097 syktyvkar.matras.ru