Член некоммерческой организации «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», Член Ассоциации строителей деревянных домов «ЭКОСОЮЗ»
За время работы компании ООО ПСК «ДревПроектСтрой» на Российском и Зарубежном рынке активы компании позволили пополниться десятками крупных и средних проектов, реализованных в жизнь. Заказчики с удовольствием эксплуатируют настоящие строительные шедевры по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга.
Производственные мощности компании в настоящее время позволяют производить объемы стенового конструктора эквивалентной 7000м2 общей площади в год. Так же компания не останавливается на достигнутых результатах, динамично развивается: строится новый цех по производству погонажных изделий, изделий из клееного бруса, новые сушильные камеры.
Изготавливаемые диаметры оцилиндрованных бревен от 180 мм до 400 мм, длинною 9 метров, брус массив профилированный естественной и камерной сушки, клееный брус. Создание и мастерство на всех этапах строительных и монтажных работ, внимание к деталям, и особым пожеланиям заказчиков. Умение совмещать не совместимое, находить не стандартные и эффективные методы решения текущих задач, предлагать лучшие варианты реализации проектов в заданных условиях – умение, которое дано не каждому. В каждом штрихе, рабочем моменте и конечном результате прослеживается качество и скрупулезность, оправданная экономия и эстетика строительного творчества с большой буквы.
- Услуги
- Строительство, проектирование и визуализация
- Регионы обслуживания
- Московская область Смоленская область
- Белоруссия
- Ярославская область
- Краснодарский край
- Адыгея
- Ханты-Мансийскийавтономный округ
- Казахстан
- Германия
- Польша
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Хабаровский край
- Амурская область
- Приморский край
- Якутия
- Вологодская область
- Пермский край
- Красноярский край
- Калининградская область
- Литва
- Латвия
- Финляндия
- Карелия
- Крым
- Ставропольский край
- Армения
- Показать все 25 регион обслуживания
- Награды компании
- дипломы участника архитектурных и строительных выставок
- Адрес
-
Говорова 24Б
143005 Одинцово, Московская область, Россия
Россия
+7-9296442448 drevproektstroi.ru
г. Москва, ул. Мусоргского дом11Б-120.