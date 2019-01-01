



Член некоммерческой организации «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», Член Ассоциации строителей деревянных домов «ЭКОСОЮЗ»

За время работы компании ООО ПСК «ДревПроектСтрой» на Российском и Зарубежном рынке активы компании позволили пополниться десятками крупных и средних проектов, реализованных в жизнь. Заказчики с удовольствием эксплуатируют настоящие строительные шедевры по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга.

Производственные мощности компании в настоящее время позволяют производить объемы стенового конструктора эквивалентной 7000м2 общей площади в год. Так же компания не останавливается на достигнутых результатах, динамично развивается: строится новый цех по производству погонажных изделий, изделий из клееного бруса, новые сушильные камеры.

Изготавливаемые диаметры оцилиндрованных бревен от 180 мм до 400 мм, длинною 9 метров, брус массив профилированный естественной и камерной сушки, клееный брус. Создание и мастерство на всех этапах строительных и монтажных работ, внимание к деталям, и особым пожеланиям заказчиков. Умение совмещать не совместимое, находить не стандартные и эффективные методы решения текущих задач, предлагать лучшие варианты реализации проектов в заданных условиях – умение, которое дано не каждому. В каждом штрихе, рабочем моменте и конечном результате прослеживается качество и скрупулезность, оправданная экономия и эстетика строительного творчества с большой буквы.







