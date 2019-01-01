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ПСК Древпроектстрой
Строители Одинцово, Московская область, Россия
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект дома № 89. Баня из оцилиндрованных бревен 286,61м². 18400 х 9950., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект дома № 89. Баня из оцилиндрованных бревен 286,61м². 18400 х 9950., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Дома в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
    Проект дома № 89. Баня из оцилиндрованных бревен 286,61м². 18400 х 9950., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    +9
    Проект дома № 89. Баня из оцилиндрованных бревен 286,61м². 18400 х 9950.
    Проект бани № 5. Баня из оцилиндрованных бревен 59,19м², 10000 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 5. Баня из оцилиндрованных бревен 59,19м², 10000 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 5. Баня из оцилиндрованных бревен 59,19м², 10000 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    +3
    Проект бани № 5. Баня из оцилиндрованных бревен 59,19м², 10000 х 7000.
    Проект бани № 159, Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 106,34м², 10500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 159, Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 106,34м², 10500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 159, Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 106,34м², 10500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Дома в классическом стиле Дерево Эффект древесины
    +7
    Проект бани № 159, Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 106,34м², 10500 х 7000.
    Проект бани № 156. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 58,32м², 8200 х 8200., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 156. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 58,32м², 8200 х 8200., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 156. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 58,32м², 8200 х 8200., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Деревянные дома Дерево Эффект древесины
    +3
    Проект бани № 156. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 58,32м², 8200 х 8200.
    Проект бани № 155. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 47,97м², 7500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 155. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 47,97м², 7500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 155. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 47,97м², 7500 х 7000., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    +5
    Проект бани № 155. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 47,97м², 7500 х 7000.
    Проект бани № 154. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 27,70м², 6500 х 5400., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 154. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 27,70м², 6500 х 5400., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    Проект бани № 154. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 27,70м², 6500 х 5400., ПСК Древпроектстрой ПСК Древпроектстрой Маленькие дома Дерево Эффект древесины
    +3
    Проект бани № 154. Баня из бруса массива естественной влажности 140 х 140, 27,70м², 6500 х 5400.
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    Член некоммерческой организации «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», Член Ассоциации строителей деревянных домов «ЭКОСОЮЗ»

    За время работы компании ООО ПСК «ДревПроектСтрой» на Российском и Зарубежном рынке активы компании позволили пополниться десятками крупных и средних проектов, реализованных в жизнь. Заказчики с удовольствием эксплуатируют настоящие строительные шедевры по всей России, возведенные специалистами по всем правилам архитектуры, композиции и инжиниринга.

    Производственные мощности компании в настоящее время позволяют производить объемы стенового конструктора эквивалентной 7000м2 общей площади в год. Так же компания не останавливается на достигнутых результатах, динамично развивается: строится новый цех по производству погонажных изделий, изделий из клееного бруса, новые сушильные камеры.

    Изготавливаемые диаметры оцилиндрованных бревен от 180 мм до 400 мм, длинною 9 метров, брус массив профилированный естественной и камерной сушки, клееный брус. Создание и мастерство на всех этапах строительных и монтажных работ, внимание к деталям, и особым пожеланиям заказчиков. Умение совмещать не совместимое, находить не стандартные и эффективные методы решения текущих задач, предлагать лучшие варианты реализации проектов в заданных условиях – умение, которое дано не каждому. В каждом штрихе, рабочем моменте и конечном результате прослеживается качество и скрупулезность, оправданная экономия и эстетика строительного творчества с большой буквы.



    Услуги
    Строительство, проектирование и визуализация
    Регионы обслуживания
    • Московская область Смоленская область
    • Белоруссия
    • Ярославская область
    • Краснодарский край
    • Адыгея
    • Ханты-Мансийскийавтономный округ
    • Казахстан
    • Германия
    • Польша
    • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Хабаровский край
    • Амурская область
    • Приморский край
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    • Вологодская область
    • Пермский край
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    • Финляндия
    • Карелия
    • Крым
    • Ставропольский край
    • Армения
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    Награды компании
    дипломы участника архитектурных и строительных выставок
    Адрес
    Говорова 24Б
    143005 Одинцово, Московская область, Россия
    Россия
    +7-9296442448 drevproektstroi.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Мусоргского дом11Б-120.

    Отзыв

    leschoses leschoses
    Проектировали и строили дом из клееного бруса с этой компанией. сроки все были соблюдены, на площадке всегда была чистота все убрано очень аккуратные рабочие. Рекомендую эту компанию.Спасибо.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Июль 2019
    Редактировать
    Сергей Сюсюкало
    больше 1 года назад
    Владимир Гав
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 6
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