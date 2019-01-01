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Дизайнер интерьера Аня Сушко
Дизайнеры интерьера Минск, Беларусь
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • FAMILY IS ALL, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Гостиная в стиле лофт Бетон Серый
    FAMILY IS ALL, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Кухонные блоки Дерево Серый
    FAMILY IS ALL, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Рабочий кабинет в эклектичном стиле Бетон Зеленый
    +8
    FAMILY IS ALL
    Пиратско-братский мир, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Спальни для мальчиков Дерево Бежевый
    Пиратско-братский мир, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Спальни для девочек
    Пиратско-братский мир, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко Детские спальни
    +5
    Пиратско-братский мир
    Счастье на троих, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко
    Счастье на троих, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко
    Счастье на троих, Дизайнер интерьера Аня Сушко Дизайнер интерьера Аня Сушко
    +13
    Счастье на троих

    Дизайнер интерьера. Окончила Европейскую школу Дизайна и Декора, получила диплом с отличием. С удовольствием помогу Вам создать и обустроить квартиру/комнату/дом Вашей мечты!

    Знаю, как вдохнуть в пространство жизнь и наполнить историей.. Вашей историей...

    Услуги
    • Дизайн проект (Чертежи
    • 3D визуализация
    • авторское сопровождение)
    Регионы обслуживания
    • Проживаю в Беларуси
    • но возможна работа удаленно.
    • Минск
    • Беларусь
    Награды компании
    • Участница международного конкурса среди дизайнеров и архитекторов в Казахстане.
    • 3 место в конкурсе предметного дизайна Стул и кресло 2019.
    • Сертификат Сервировка и декорирование стола.
    • Сертификат Интерьерная визуализация.
    • Диплом Дизайнера-декоратора жилых и общественных интерьеров, интерьерный стилист.
    • Дизайнер стрим-шоу Design-Decor laboratory
    • Дизайнер TV show Наш Ремонт на ТНТ
    Адрес
    пр. Победителей, 129
    220019 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-333255098 sushko.by
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