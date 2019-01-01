Дизайнер интерьера. Окончила Европейскую школу Дизайна и Декора, получила диплом с отличием. С удовольствием помогу Вам создать и обустроить квартиру/комнату/дом Вашей мечты!

Знаю, как вдохнуть в пространство жизнь и наполнить историей.. Вашей историей...