Дизайнер интерьера. Окончила Европейскую школу Дизайна и Декора, получила диплом с отличием. С удовольствием помогу Вам создать и обустроить квартиру/комнату/дом Вашей мечты!
Знаю, как вдохнуть в пространство жизнь и наполнить историей.. Вашей историей...
- Услуги
- Дизайн проект (Чертежи
- 3D визуализация
- авторское сопровождение)
- Регионы обслуживания
- Проживаю в Беларуси
- но возможна работа удаленно.
- Минск
- Беларусь
- Награды компании
- Участница международного конкурса среди дизайнеров и архитекторов в Казахстане.
- 3 место в конкурсе предметного дизайна
Стул и кресло 2019.
- Сертификат
Сервировка и декорирование стола.
- Сертификат
Интерьерная визуализация.
- Диплом Дизайнера-декоратора жилых и общественных интерьеров, интерьерный стилист.
- Дизайнер стрим-шоу Design-Decor laboratory
- Дизайнер TV show Наш Ремонт на ТНТ
- Адрес
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пр. Победителей, 129
220019 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-333255098 sushko.by