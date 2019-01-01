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ТЕРРИТОРИЯ
Архитекторы Минск, Беларусь
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • GRAF проект одноэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    GRAF проект одноэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    GRAF проект одноэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    +2
    GRAF проект одноэтажного дома
    HOTEL-1 проект мини отеля, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ Коммерческие помещения Кирпичи Коричневый
    HOTEL-1 проект мини отеля, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ Коммерческие помещения Кирпичи Коричневый
    HOTEL-1 проект мини отеля, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ Коммерческие помещения Кирпичи Коричневый
    +2
    HOTEL-1 проект мини отеля
    ZINA проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    ZINA проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    ZINA проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    +1
    ZINA проект двухэтажного дома
    ADAM проект двухэтажного коттеджа, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    ADAM проект двухэтажного коттеджа, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    ADAM проект двухэтажного коттеджа, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    +2
    ADAM проект двухэтажного коттеджа
    NORD проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    NORD проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    NORD проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    +2
    NORD проект двухэтажного дома
    CUBE проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    CUBE проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    CUBE проект двухэтажного дома, ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
    +10
    CUBE проект двухэтажного дома
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    Архитектурное бюро открыто в 2006 года!

    Основная специализация - Архитектурное и Строительное проектирование частных жилых домов, миниотелей, магазинов.

    Ежегодно по нашим проектам строиться около 400 домов.

    В комнате работают только аттестованные архитекторы и инженеры.

    Услуги
    • Архитектор
    • Инженер
    • Архитектурное проектирование
    • Строительный инжиниринг
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Украина
    • Казахстан
    • Польша
    • Литва
    • Латвия
    • Эстония
    • Минск
    • Показать все 9 регион обслуживания
    Адрес
    пр-т. Дзержинского-9
    220089 Минск, Беларусь
    Беларусь
    +375-296632763 www.territoria.by
    Законное владение

    Минск, пр-т Дзержинского - 9, нп. 031.

    220089, БЕЛАРУСЬ,

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