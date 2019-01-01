Архитектурное бюро открыто в 2006 года!
Основная специализация - Архитектурное и Строительное проектирование частных жилых домов, миниотелей, магазинов.
Ежегодно по нашим проектам строиться около 400 домов.
В комнате работают только аттестованные архитекторы и инженеры.
- Услуги
- Архитектор
- Инженер
- Архитектурное проектирование
- Строительный инжиниринг
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Россия
- Украина
- Казахстан
- Польша
- Литва
- Латвия
- Эстония
- Минск
- Показать все 9 регион обслуживания
- Адрес
-
пр-т. Дзержинского-9
220089 Минск, Беларусь
Беларусь
+375-296632763 www.territoria.by
Законное владение
Минск, пр-т Дзержинского - 9, нп. 031.
220089, БЕЛАРУСЬ,