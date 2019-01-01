Архитектурное бюро открыто в 2006 года!

Основная специализация - Архитектурное и Строительное проектирование частных жилых домов, миниотелей, магазинов.

Ежегодно по нашим проектам строиться около 400 домов.

В комнате работают только аттестованные архитекторы и инженеры.