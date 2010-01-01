Компания "1Smart-Home" работает на рынке услуг по автоматизации с 2010 года. За это время мы выполнили около 30 крупных проектов и более 80 простых и приобрели сотни благодарных заказчиков.

Нашими клиентами являются как частные лица, так и коммерческие организации.

Наш профиль - системы умный дом под ключ , многозонные акустика и свет для баров и ресторанов, профессиональные решения по автоматизации и безопасности для отелей и гостиничных комплексов.

Компания "1Smart-home" предлагает комплексные решения в системах:

- электроснабжение;

- управление освещением;

- управление климатом и энергосбережение;

- аудио-видео multiroom (система распределения аудио-видео сигнала);

- IP-видео наблюдение;

- телефонная, локально-вычислительная и телевизионная сеть;

- усиление сотового сигнала;

- управление системой с мобильных устройств;

Наши преимущества:

Европейское оборудование по самой лучшей цене на рынке;

Отработанные бизнес-процессы: от проектирования до сервисного обслуживания;

Сотрудничество со всеми ведущими поставщиками и производителями оборудования;

Высококвалифицированный технический персонал, имеющий многолетний опыт;

Внедрение в проекты инженерных новинок и новых технологий;

Использование CRM-системы, которая позволяет работать эффективно и в соответствии со сроками