Компания "1Smart-Home" работает на рынке услуг по автоматизации с 2010 года. За это время мы выполнили около 30 крупных проектов и более 80 простых и приобрели сотни благодарных заказчиков.
Нашими клиентами являются как частные лица, так и коммерческие организации.
Наш профиль - системы умный дом под ключ , многозонные акустика и свет для баров и ресторанов, профессиональные решения по автоматизации и безопасности для отелей и гостиничных комплексов.
Компания "1Smart-home" предлагает комплексные решения в системах:
- электроснабжение;
- управление освещением;
- управление климатом и энергосбережение;
- аудио-видео multiroom (система распределения аудио-видео сигнала);
- IP-видео наблюдение;
- телефонная, локально-вычислительная и телевизионная сеть;
- усиление сотового сигнала;
- управление системой с мобильных устройств;
Наши преимущества:
Европейское оборудование по самой лучшей цене на рынке;
Отработанные бизнес-процессы: от проектирования до сервисного обслуживания;
Сотрудничество со всеми ведущими поставщиками и производителями оборудования;
Высококвалифицированный технический персонал, имеющий многолетний опыт;
Внедрение в проекты инженерных новинок и новых технологий;
Использование CRM-системы, которая позволяет работать эффективно и в соответствии со сроками
- Услуги
- Комплексные системы автоматизации для частных клиентов и коммерческих организаций системы безопасности услуги по озвучиванию и освещению баров и ресторанов.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Молодогвардейская 15
121351 Москва
Россия
+7-4951780176 1smart-home.ru
121351, Москва, Молодогвардейская 15