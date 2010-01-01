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1Smart-Home
Инжиниринговые компании Москва
Обзор 5Проекты (5) 2Книги идей (2)
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Проекты

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    • Микроклимат в Умном доме, 1Smart-Home 1Smart-Home Дома в классическом стиле
    Микроклимат в Умном доме
    Хроники «умного дома», 1Smart-Home 1Smart-Home Дома в стиле модерн
    Хроники «умного дома»
    Inels - оптимальный подход для построения системы Умный дом, 1Smart-Home 1Smart-Home Медиа комната в стиле модерн
    Inels - оптимальный подход для построения системы Умный дом, 1Smart-Home 1Smart-Home Медиа комната в стиле модерн
    Inels - оптимальный подход для построения системы Умный дом, 1Smart-Home 1Smart-Home Медиа комната в стиле модерн
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    Inels - оптимальный подход для построения системы Умный дом
    Стремимся к природе, 1Smart-Home 1Smart-Home Дома в скандинавском стиле
    Стремимся к природе
    Умный дом в 4-х этажном таунхаузе Суханово-парк, 1Smart-Home 1Smart-Home Дома в классическом стиле
    Умный дом в 4-х этажном таунхаузе Суханово-парк

    Компания "1Smart-Home" работает на рынке услуг по автоматизации с 2010 года. За это время мы выполнили около 30  крупных проектов и более 80  простых и приобрели сотни благодарных заказчиков.
    Нашими клиентами являются как частные лица, так и коммерческие организации. 

    Наш профиль - системы умный дом под ключ , многозонные акустика и свет для баров и ресторанов, профессиональные решения по автоматизации и безопасности для отелей и гостиничных комплексов.

    Компания "1Smart-home" предлагает комплексные решения в системах:

    - электроснабжение;

    - управление освещением;

    - управление климатом и энергосбережение;

    - аудио-видео multiroom (система распределения аудио-видео сигнала);

    - IP-видео наблюдение;

    - телефонная, локально-вычислительная и телевизионная сеть;

    - усиление сотового сигнала;

    - управление системой с мобильных устройств;

       Наши преимущества:

    Европейское оборудование по самой лучшей цене на рынке;

    Отработанные бизнес-процессы: от проектирования до сервисного обслуживания; 

    Сотрудничество со всеми ведущими поставщиками и производителями оборудования;  

    Высококвалифицированный технический персонал, имеющий многолетний опыт;  

    Внедрение в проекты инженерных новинок и новых технологий; 

    Использование CRM-системы, которая позволяет работать эффективно и в соответствии со сроками

    Услуги
    Комплексные системы автоматизации для частных клиентов и коммерческих организаций системы безопасности услуги по озвучиванию и освещению баров и ресторанов.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Молодогвардейская 15
    121351 Москва
    Россия
    +7-4951780176 1smart-home.ru
    Законное владение

    121351, Москва, Молодогвардейская 15

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