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craft.kit
Мебель и аксессуары Москва, Россия
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    • Изделия из Дуба, Ясеня, Грецкого ореха, Сливы, Абрикоса...

    Мебель и предметы для: скандинавского стиля, эко-стиля, минимализма, кантри, лофт из дерева и металла!

    Мы любим всё природное и натуральное!

    Дизайн-проект изготовляемой нами мебели всегда в подарок!

    Услуги
    • дуб
    • лофт
    • мебель
    • дизайн-проект
    • дерево
    • из дерева
    • орех
    • декор
    • предметы интерьера
    • изготовление мебели
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    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9116881381 craft-kit.livemaster.ru
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