Изделия из Дуба, Ясеня, Грецкого ореха, Сливы, Абрикоса...
Мебель и предметы для: скандинавского стиля, эко-стиля, минимализма, кантри, лофт из дерева и металла!
Мы любим всё природное и натуральное!
Дизайн-проект изготовляемой нами мебели всегда в подарок!
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- Москва и Россия
- Адрес
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101000 Москва, Россия
Россия
+7-9116881381 craft-kit.livemaster.ru