Изделия из Дуба, Ясеня, Грецкого ореха, Сливы, Абрикоса...

Мебель и предметы для: скандинавского стиля, эко-стиля, минимализма, кантри, лофт из дерева и металла!

Мы любим всё природное и натуральное!

Дизайн-проект изготовляемой нами мебели всегда в подарок!