Наша компания занимается деревообработкой и имеет свои производственные мощности в Красноярском крае и Брянской области.

И производство-склад в Московской области, п. Малые Вязёмы (Можайское шоссе, Одинцовский район).

На данный момент производим по Вашим чертежам, эскизам и проектам

Пиломатериалы и изделия из сибирской (ангарской) лиственницы :

- обрезной и необрезной пиломатериал камерной сушки и естественной влажности (брус, доска, и пр.)

пиломатериал изготавливается на оборудовании Италии, Чехии, России и Германии.

- отделочные материалы: Вагонка, доска пола, палубная террасная доска, имитация бруса, блок-хаус, фасадный планкен, плинтус, наличник и пр.;

- полный спектр клеёной продукции: брусья, балки, подоконники, окосячка, балясины, поручни, столешницы и пр.

из ангарской лиственницы, кедра и осины. Изделия и пиломатериалы из ДУБА и ясеня (средняя полоса России)

Всегда в наличии доска обрезная и необрезная, брус клеёный оконный дубовый,

собственное производство в МО. Также под заказ производим: клееные

элементы из дуба и ясеня: щиты, ступени, площадки, подоконники, тетива,

наличники и плинтуса и многое другое.

Склад расположен в Одинцовском районе Московской области.