Наша компания занимается деревообработкой и имеет свои производственные мощности в Красноярском крае и Брянской области.
И производство-склад в Московской области, п. Малые Вязёмы (Можайское шоссе, Одинцовский район).
На данный момент производим по Вашим чертежам, эскизам и проектам
Пиломатериалы и изделия из сибирской (ангарской) лиственницы :
- обрезной и необрезной пиломатериал камерной сушки и естественной влажности (брус, доска, и пр.)
пиломатериал изготавливается на оборудовании Италии, Чехии, России и Германии.
- отделочные материалы: Вагонка, доска пола, палубная террасная доска, имитация бруса, блок-хаус, фасадный планкен, плинтус, наличник и пр.;
- полный спектр клеёной продукции: брусья, балки, подоконники, окосячка, балясины, поручни, столешницы и пр.
из ангарской лиственницы, кедра и осины. Изделия и пиломатериалы из ДУБА и ясеня (средняя полоса России)
Всегда в наличии доска обрезная и необрезная, брус клеёный оконный дубовый,
собственное производство в МО. Также под заказ производим: клееные
элементы из дуба и ясеня: щиты, ступени, площадки, подоконники, тетива,
наличники и плинтуса и многое другое.
Склад расположен в Одинцовском районе Московской области.
- Услуги
- Строительство деревянных домов
- покраска вагонки
- Изготовление лестничных элементов
- Регионы обслуживания
- Голицыно, Московская область и Россия
- Адрес
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Городок-17, владение 3
143051 Голицыно, Московская область, Россия
Россия
+7-4952876090 bighouse.ru