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Big House
Строительные материалы Голицыно, Московская область, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Воздушный Замок, Big House Big House Полы Изделия из древесины
    Воздушный Замок, Big House Big House Гостиная в рустикальном стиле Камень
    Воздушный Замок, Big House Big House Полы Камень
    +5
    Воздушный Замок

    Наша компания занимается деревообработкой и имеет свои производственные мощности в Красноярском крае и Брянской области.

    И производство-склад в Московской области, п. Малые Вязёмы (Можайское шоссе, Одинцовский район).

    На данный момент производим по Вашим чертежам, эскизам и проектам

    Пиломатериалы и изделия из сибирской (ангарской) лиственницы :

    - обрезной и необрезной пиломатериал камерной сушки и естественной влажности (брус, доска, и пр.)

    пиломатериал изготавливается на оборудовании Италии, Чехии, России и Германии.

    - отделочные материалы: Вагонка, доска пола, палубная террасная доска, имитация бруса, блок-хаус, фасадный планкен, плинтус, наличник и пр.;

    - полный спектр клеёной продукции: брусья, балки, подоконники, окосячка, балясины, поручни, столешницы и пр.

    из ангарской лиственницы, кедра и осины. Изделия и пиломатериалы из ДУБА и ясеня (средняя полоса России)

    Всегда в наличии доска обрезная и необрезная, брус клеёный оконный дубовый,

    собственное производство в МО. Также под заказ производим: клееные

    элементы из дуба и ясеня: щиты, ступени, площадки, подоконники, тетива,

    наличники и плинтуса и многое другое.

    Склад расположен в Одинцовском районе Московской области.

    Услуги
    • Строительство деревянных домов
    • покраска вагонки
    • Изготовление лестничных элементов
    Регионы обслуживания
    Голицыно, Московская область и Россия
    Адрес
    Городок-17, владение 3
    143051 Голицыно, Московская область, Россия
    Россия
    +7-4952876090 bighouse.ru
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