Мебель на заказ: это красиво и доступно. Большой опыт в проектировании и изготовлении мебели по индивидуальным проектам: спальные гарнитуры, гостиные, детские, прихожие, кухни и гардеробные, домашние кабинеты и библиотеки. Любая мебель под уже готовые интерьеры, например спроектировать шкаф-купе, стеллаж, или книжный шкаф с витринами, туалетные столики, тумбы, комоды, эффектную мебель под ТВ или другую технику. Если у вас уже есть проект, то мы готовы оперативно предоставить расчет. Мы обеспечиваем: дизайн проект, замер, производство и монтаж.