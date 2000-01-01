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Арлайн
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 30Проекты (30) 6Книги идей (6)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Мебель для дома и офиса, Арлайн Арлайн Рабочий кабинет Шкафы и полки МДФ Коричневый
    Мебель для дома и офиса, Арлайн Арлайн Рабочий кабинет Шкафы и полки ДСП Многоцветный
    Мебель для дома и офиса, Арлайн Арлайн Рабочий кабинет Шкафы и полки ДСП Эффект древесины
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    Мебель для дома и офиса
    Стильная прихожая на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Бирюзовый
    Стильная прихожая на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки ДСП Эффект древесины
    Стильная прихожая на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Эффект древесины
    Стильная прихожая на заказ
    Модульная мебель в гостиную на заказ, Арлайн Арлайн ГостинаяШкафы и серванты ДСП Красный
    Модульная мебель в гостиную на заказ, Арлайн Арлайн ГостинаяМебель для медиа комнаты МДФ Белый
    Модульная мебель в гостиную на заказ, Арлайн Арлайн ГостинаяПолки
    Модульная мебель в гостиную на заказ
    Дизайнерские шкафы для верхней одежды в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Бежевый
    Дизайнерские шкафы для верхней одежды в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки ДСП Белый
    Дизайнерские шкафы для верхней одежды в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки ДСП Белый
    Дизайнерские шкафы для верхней одежды в прихожую
    Дизайнерская мебель в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды ДСП Коричневый
    Дизайнерская мебель в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды ДСП Эффект древесины
    Дизайнерская мебель в прихожую, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки ДСП Эффект древесины
    Дизайнерская мебель в прихожую
    Мебель в прихожую на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки ДСП Бежевый
    Мебель в прихожую на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Бежевый
    Мебель в прихожую на заказ, Арлайн Арлайн Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки МДФ Эффект древесины
    Мебель в прихожую на заказ
    Показать все 30 проекты

    Мебель на заказ: это красиво и доступно. Большой опыт в проектировании и изготовлении мебели по индивидуальным проектам: спальные гарнитуры, гостиные, детские, прихожие, кухни и гардеробные, домашние кабинеты и библиотеки. Любая мебель под уже готовые интерьеры, например спроектировать шкаф-купе, стеллаж, или книжный шкаф с витринами, туалетные столики, тумбы, комоды, эффектную мебель под ТВ или другую технику. Если у вас уже есть проект, то мы готовы оперативно предоставить расчет. Мы обеспечиваем: дизайн проект, замер, производство и монтаж.

    Услуги
    • шкаф по индивидуальному проекту
    • шкаф-купе на заказ
    • мебель на заказ
    • спальня на заказ
    • детская на заказ
    Регионы обслуживания
    • москва
    • московская область
    • Москва
    • Россия
    Награды компании
    ТВ проекты: Квартирный вопрос
    Адрес
    Нахимовский проспект, д. 24, ТЦ «DEKOR EXPO», вход №2, 1 этаж, место л-21
    117218 Москва, Россия
    Россия
    +7-4996535234 www.arline.ru
    Законное владение

    ул. Хачатуряна, 12, корп. 2, Москва

    Отзыв

    Арлайн Арлайн
    Заказали в компании Арлайн два встроенных шкафа! С выбором нам помог консультант Сергей, проконсультировал как подобрать цвет и наполнение. Благодарны ему за советы и помощь в выборе материалов. Также хочу отметить работу замерщика и сборщика! Спасибо! Мы очень довольны мебелью.
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2020
    Редактировать
    Борис Гришенко
    больше 5 лет назад
    Саша Телепин
    Если вы намереваетесь приобрести шкаф-купе, то обязательно посетите салон фабрики мебели A.R. LINE. Одно из приоритетных направлений деятельности фирмы A.R. LINE – высококачественные шкафы-купе по индивидуальным проектам.
    больше 4 лет назад
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