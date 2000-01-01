Мебель на заказ: это красиво и доступно. Большой опыт в проектировании и изготовлении мебели по индивидуальным проектам: спальные гарнитуры, гостиные, детские, прихожие, кухни и гардеробные, домашние кабинеты и библиотеки. Любая мебель под уже готовые интерьеры, например спроектировать шкаф-купе, стеллаж, или книжный шкаф с витринами, туалетные столики, тумбы, комоды, эффектную мебель под ТВ или другую технику. Если у вас уже есть проект, то мы готовы оперативно предоставить расчет. Мы обеспечиваем: дизайн проект, замер, производство и монтаж.
- Услуги
- шкаф по индивидуальному проекту
- шкаф-купе на заказ
- мебель на заказ
- спальня на заказ
- детская на заказ
- Регионы обслуживания
- москва
- московская область
- Москва
- Россия
- Награды компании
- ТВ проекты: Квартирный вопрос
- Адрес
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Нахимовский проспект, д. 24, ТЦ «DEKOR EXPO», вход №2, 1 этаж, место л-21
117218 Москва, Россия
Россия
+7-4996535234 www.arline.ru
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