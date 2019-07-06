Мы занимаемся разработкой и реализацией мебельных проектов для квартир, офисов и загородных домов. Предлагаем яркие дизайны, гибкие конкурентноспособные цены, высочайший уровень обслуживания и качества мебели. За 10 лет успешной работы нами было реализовано около 4500 индивидуальных проектов. Активно сотрудничаем с дизайнерами интерьеров и предоставляем лучшие специальные условия. Звоните, чтобы узнать подробнее!
- Услуги
- Дизайн кухни
- Установка кухни
- Установка столешницы
- Кухонные шкафы на заказ
- Столешницы на заказ
- Шкафы на заказ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
-
129337 Москва, Россия
Россия
+7-4951200830 fabio.kitchen