Высокое
качество бывает недорогим. Компания Матрас.ру ежедневно доказывает эту формулу,
продавая матрасы, подушки и другие изделия для отдыха по самым низким ценам. Мы
напрямую работаем с большим числом производителей, как детской, так и взрослой
продукции. Это позволяет нам оперативно реагировать на пожелания наших
клиентов, включая продажу матрасов нестандартных размеров.
Нужен матрас, но не знаете, как его выбрать? Просто свяжитесь с нами, и мы
квалифицированно подберем нужное вам изделие.
- Регионы обслуживания
- Сургут, Россия
- Адрес
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628415 Сургут, Россия
Россия
+7-3462769274 surgut.matras.ru