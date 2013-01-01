Архитектор, дизайнер интерьеров. Создаю стильные и уютные интерьеры для жизни. Работаю быстро и качественно. Своя строительная бригада и проверенные подрядчики. Индивидуальный подход к каждому заказчику.
В 2013 году закончила Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, по специальности архитектура. Опыт работы в сфере дизайна 8 лет.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Комплектация
- Авторский надзор
- Проектные работы
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Лен. Область
- Москва
- Россия
- Адрес
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Марата
191119 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9213215766 annamandelshtam.ru