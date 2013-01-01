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Анна Мандельштам
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Крестовском, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на Крестовском, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на Крестовском, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Столовая комната в стиле минимализм
    +10
    Квартира на Крестовском
    Итальянский Квартал, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в классическом стиле
    Итальянский Квартал, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в классическом стиле
    Итальянский Квартал, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в классическом стиле
    +3
    Итальянский Квартал
    Квартира для девушки, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для девушки, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира для девушки, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Спальня в скандинавском стиле
    +5
    Квартира для девушки
    Квартира в сталинском доме, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в сталинском доме, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в сталинском доме, Анна Мандельштам Анна Мандельштам Спальня в скандинавском стиле
    +7
    Квартира в сталинском доме
    Квартира в Петербурге , Анна Мандельштам Анна Мандельштам Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира в Петербурге , Анна Мандельштам Анна Мандельштам Ванная комната в скандинавском стиле
    Квартира в Петербурге , Анна Мандельштам Анна Мандельштам Ванная комната в скандинавском стиле
    +8
    Квартира в Петербурге

    Архитектор, дизайнер интерьеров. Создаю стильные и уютные интерьеры для жизни. Работаю быстро и качественно. Своя строительная бригада и проверенные подрядчики. Индивидуальный подход к каждому заказчику.


    В 2013 году закончила Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет, по специальности архитектура. Опыт работы в сфере дизайна 8 лет.   



    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Комплектация
    • Авторский надзор
    • Проектные работы
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Лен. Область
    • Москва
    • Россия
    Адрес
    Марата
    191119 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9213215766 annamandelshtam.ru
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