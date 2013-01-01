19 вариантов интерьера столовой комнаты

Столовой комнате не всегда уделяется должное внимание, чаще всего из-за небольшого метража. Но как оказалось, метраж столовой не помеха. Даже при наличии маленькой квартиры можно найти лаконичное и оригинальное решение проблемы.

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