🌾Компания “GARDEN.HEROS”🌾Предлагает комплекс услуг по ландшафтному дизайну от проектирования до полной реализации объектов,с индивидуальным творческим подходом к каждому клиенту🌿

•Обратившись к нам ,Вы можете быть уверены в профессиональном и качественном исполнении ландшафтных работ.

•Мы оказываем широкий спектр услуг:-Планирование территории -Любая проектная документация -Очистка территории от строительного мусора -Бетонные работы-Устройство дорожек и площадок ( детские, патио,кострище и тд.)-Мощение -Дренажная система-Ливневая канализация-Система автоматического полива -Ландшафтное освещение💡-Работа по озеленению (укладка рулонного газона и посев газона)🌱-Посадка кустарников и деревьев -Розарии🌹-Альпийские горки, рокарии, сухие ручьи-Живые изгороди🌲-Искусственные и живые водоемы-Планирование современных функциональных огородов-Устройство малых архитектурных форм (беседки, перголы,скамьи, фонтаны и тд.)⛲️-Своё производство по натуральному и искусственному камню, садовой мебели!🛠

Доверьте Ваш сад профессионалам!💯

🌿Компания GARDEN.HEROS 🌿поможет Вам воплотить все Ваши мечты и желания в жизнь!Свяжитесь с нами любым для Вас способом:DIRECT/Wats’app:8-965-419-05-85📩