Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
GARDEN.HEROES
Ландшафтные архитекторы Москва, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Истринская Долина , ЗориноАктивРезорт, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Истринская Долина , ЗориноАктивРезорт, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Истринская Долина , ЗориноАктивРезорт, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    +2
    Истринская Долина , ЗориноАктивРезорт
    Медиссон парк , Лесная сказка, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Медиссон парк , Лесная сказка, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Медиссон парк , Лесная сказка, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    +7
    Медиссон парк , Лесная сказка
    Французский огород, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Французский огород, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Французский огород, GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    +4
    Французский огород
    Миллениум парк , GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Миллениум парк , GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    Миллениум парк , GARDEN.HEROES GARDEN.HEROES
    +6
    Миллениум парк

    🌾Компания “GARDEN.HEROS”🌾Предлагает комплекс услуг по ландшафтному  дизайну от проектирования до полной реализации объектов,с индивидуальным творческим подходом к каждому клиенту🌿

    •Обратившись к нам ,Вы можете быть уверены в профессиональном и качественном исполнении ландшафтных работ.

    •Мы оказываем широкий спектр услуг:-Планирование территории -Любая проектная документация -Очистка территории от строительного мусора -Бетонные работы-Устройство дорожек и площадок ( детские, патио,кострище и тд.)-Мощение -Дренажная система-Ливневая канализация-Система автоматического полива -Ландшафтное освещение💡-Работа по озеленению (укладка рулонного газона и посев газона)🌱-Посадка кустарников и деревьев -Розарии🌹-Альпийские горки, рокарии, сухие ручьи-Живые изгороди🌲-Искусственные и живые водоемы-Планирование современных функциональных огородов-Устройство малых архитектурных форм (беседки, перголы,скамьи, фонтаны и тд.)⛲️-Своё производство по натуральному и искусственному камню, садовой мебели!🛠

    Доверьте Ваш сад профессионалам!💯

    🌿Компания GARDEN.HEROS 🌿поможет Вам воплотить все Ваши мечты и желания в жизнь!Свяжитесь с нами  любым для Вас способом:DIRECT/Wats’app:8-965-419-05-85📩

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • благоустройство
    • Озеленение
    • Огород
    • Сад
    • Мощение
    • Проектирование
    • Реализация
    • Рулонный газон
    • Посевной газон
    • Вертикальная планировка
    • Дренаж
    • Ливневая канализация
    • Посадка
    • Уход за садом
    • Обработка сада
    • Обрезка растений
    • Топтанная стрижка
    • Устройство цветников
    • Маф
    • Показать все 20 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    Лениградское шоссе 94к1
    125565 Москва, Россия
    Россия
    +7-9654190585 www.instagram.com/garden.hero
      Add SEO element