🌾Компания “GARDEN.HEROS”🌾Предлагает комплекс услуг по ландшафтному дизайну от проектирования до полной реализации объектов,с индивидуальным творческим подходом к каждому клиенту🌿
•Обратившись к нам ,Вы можете быть уверены в профессиональном и качественном исполнении ландшафтных работ.
•Мы оказываем широкий спектр услуг:-Планирование территории -Любая проектная документация -Очистка территории от строительного мусора -Бетонные работы-Устройство дорожек и площадок ( детские, патио,кострище и тд.)-Мощение -Дренажная система-Ливневая канализация-Система автоматического полива -Ландшафтное освещение💡-Работа по озеленению (укладка рулонного газона и посев газона)🌱-Посадка кустарников и деревьев -Розарии🌹-Альпийские горки, рокарии, сухие ручьи-Живые изгороди🌲-Искусственные и живые водоемы-Планирование современных функциональных огородов-Устройство малых архитектурных форм (беседки, перголы,скамьи, фонтаны и тд.)⛲️-Своё производство по натуральному и искусственному камню, садовой мебели!🛠
Доверьте Ваш сад профессионалам!💯
🌿Компания GARDEN.HEROS 🌿поможет Вам воплотить все Ваши мечты и желания в жизнь!Свяжитесь с нами любым для Вас способом:DIRECT/Wats’app:8-965-419-05-85📩
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- благоустройство
- Озеленение
- Огород
- Сад
- Мощение
- Проектирование
- Реализация
- Рулонный газон
- Посевной газон
- Вертикальная планировка
- Дренаж
- Ливневая канализация
- Посадка
- Уход за садом
- Обработка сада
- Обрезка растений
- Топтанная стрижка
- Устройство цветников
- Маф
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- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Адрес
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Лениградское шоссе 94к1
125565 Москва, Россия
Россия
+7-9654190585 www.instagram.com/garden.hero