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Беркано-юг
Освещение Ростов-на-Дону, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кашпо пластиковое с LED подсветкой 120 см, Беркано-юг Беркано-юг Озеленение Пластик
    Кашпо пластиковое с LED подсветкой 120 см, Беркано-юг Беркано-юг Сад Горшки и вазы Пластик
    Кашпо пластиковое с LED подсветкой 120 см
    Светящиеся кашпо из пластика, Беркано-юг Беркано-юг Озеленение Пластик
    Светящиеся кашпо из пластика
    Освещение садового участка, Беркано-юг Беркано-юг Сад Аксессуары и декор Пластик
    Освещение садового участка, Беркано-юг Беркано-юг Сад Освещение Пластик
    Освещение садового участка

    В нашем ассортименте Вы найдете уникальные кашпо, ограды, кресла, столы, диваны, оригинальные идеи для организации экстерьерного света. Функциональные предметы интерьера BERKANO являются эффектными элементами декора, отличающимися ярким дизайном и индивидуальностью!Современные и износостойкие материалы, декоративная подсветка, эксклюзивный дизайн и разнообразная расцветка — все это даст волю фантазии и позволит реализовать самые смелые идеи! С нами Вы не только создадите оригинальное и уютное пространство дома, но и сможете оформить различные праздничные мероприятия, которые навсегда останутся в памяти Ваших гостей!

    Услуги
    • Продажа светодиодных светильников
    • Продажа светящихся шаров и куб
    • светящиеся кашпо
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край и Ростовская область
    Адрес
    Стачки 32 а
    доворная Ростов-на-Дону, Россия
    Россия
    +7-9081936705 berkano-ug.ru
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