Добрый день!
Меня зовут Оксана Ширванова, занимаюсь интерьерным дизайном более 9 лет. Проходила обучение в Британской высшей школе дизайна.
Помогу вам создать ваш неповторимый дом мечты, от идеи до полной реализации.
У вас есть возможность заказать не только полный дизайн проект вашей квартиры или дома, но при необходимости выбрать планировочное решение, эскизный проект, технический проект, комплектацию, авторский надзор, консультацию.
В интерьерах у меня есть любимые направления – это классика и все её разновидности такие как современная, американская, французская, скандинавская, а также её миксы эклектика и фьюжн, с удовольствием берусь за ардеко, современный стиль contemporary и минимализм.
Моя любовь к современной классике взаимна, большинство приходят ко мне именно за ней.
Ценю в интерьерах неподвластность времени и добротную основу, когда спустя годы сохраняется актуальность.
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- Регионы обслуживания
- Россия и Тюмень, Россия
- Адрес
-
Семакова
625003 Тюмень, Россия
Россия
+7-9224839899 shirvanova.ru
Добрый день!
Меня зовут Оксана Ширванова, занимаюсь интерьерным дизайном более 9 лет. Проходила обучение в Британской высшей школе дизайна.
Помогу вам создать ваш неповторимый дом мечты, от идеи до полной реализации.
У вас есть возможность заказать не только полный дизайн проект вашей квартиры или дома, но при необходимости выбрать планировочное решение, эскизный проект, технический проект, комплектацию, авторский надзор, консультацию.
В интерьерах у меня есть любимые направления – это классика и все её разновидности такие как современная, американская, французская, скандинавская, а также её миксы эклектика и фьюжн, с удовольствием берусь за ардеко, современный стиль contemporary и минимализм.
Моя любовь к современной классике взаимна, большинство приходят ко мне именно за ней.
Ценю в интерьерах неподвластность времени и добротную основу, когда спустя годы сохраняется актуальность.