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Ширванова Оксана PerfectHome
Дизайнеры интерьера Тюмень, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Новая история, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Столовая комната в эклектичном стиле
    Новая история, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гардеробная в эклектичном стиле
    Новая история, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиные в эклектичном стиле
    +9
    Новая история
    Дом на набережной, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
    Дом на набережной, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
    Дом на набережной, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
    +18
    Дом на набережной
    Вечные ценности, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Кухня в классическом стиле
    Вечные ценности, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Кухня в классическом стиле
    Вечные ценности, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
    +12
    Вечные ценности

    Добрый день!

    Меня зовут Оксана Ширванова, занимаюсь интерьерным дизайном более 9 лет. Проходила обучение в Британской высшей школе дизайна.

    Помогу вам создать ваш неповторимый дом мечты, от идеи до полной реализации.

    У вас есть возможность заказать не только полный дизайн проект вашей квартиры или дома, но при необходимости выбрать планировочное решение, эскизный проект, технический проект, комплектацию, авторский надзор, консультацию.

    В интерьерах у меня есть любимые направления – это классика и все её разновидности такие как современная, американская, французская, скандинавская, а также её миксы эклектика и фьюжн, с удовольствием берусь за ардеко, современный стиль contemporary и минимализм.

    Моя любовь к современной классике взаимна, большинство приходят ко мне именно за ней.

    Ценю в интерьерах неподвластность времени и добротную основу, когда спустя годы сохраняется актуальность.

    Услуги
    • дизайн
    • декор
    • интерьер
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    • дизайндома
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    • дизайнинтерьера
    • дизайнеринтерьера
    • дизайнеринтерьератюмень
    • дизайнинтерьератюмень
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    Регионы обслуживания
    Россия и Тюмень, Россия
    Адрес
    Семакова
    625003 Тюмень, Россия
    Россия
    +7-9224839899 shirvanova.ru
    Законное владение

    Добрый день!

    Меня зовут Оксана Ширванова, занимаюсь интерьерным дизайном более 9 лет. Проходила обучение в Британской высшей школе дизайна.

    Помогу вам создать ваш неповторимый дом мечты, от идеи до полной реализации.

    У вас есть возможность заказать не только полный дизайн проект вашей квартиры или дома, но при необходимости выбрать планировочное решение, эскизный проект, технический проект, комплектацию, авторский надзор, консультацию.


    В интерьерах у меня есть любимые направления – это классика и все её разновидности такие как современная, американская, французская, скандинавская, а также её миксы эклектика и фьюжн, с удовольствием берусь за ардеко, современный стиль contemporary и минимализм.


    Моя любовь к современной классике взаимна, большинство приходят ко мне именно за ней.


    Ценю в интерьерах неподвластность времени и добротную основу, когда спустя годы сохраняется актуальность.

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