Добрый день!

Меня зовут Оксана Ширванова, занимаюсь интерьерным дизайном более 9 лет. Проходила обучение в Британской высшей школе дизайна.

Помогу вам создать ваш неповторимый дом мечты, от идеи до полной реализации.

У вас есть возможность заказать не только полный дизайн проект вашей квартиры или дома, но при необходимости выбрать планировочное решение, эскизный проект, технический проект, комплектацию, авторский надзор, консультацию.

В интерьерах у меня есть любимые направления – это классика и все её разновидности такие как современная, американская, французская, скандинавская, а также её миксы эклектика и фьюжн, с удовольствием берусь за ардеко, современный стиль contemporary и минимализм.

Моя любовь к современной классике взаимна, большинство приходят ко мне именно за ней.

Ценю в интерьерах неподвластность времени и добротную основу, когда спустя годы сохраняется актуальность.