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Екатерина Санникова | Scandinavi
Дизайнеры интерьера Казань, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Татарстан 114м², Екатерина Санникова | Scandinavi Екатерина Санникова | Scandinavi Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК Татарстан 114м², Екатерина Санникова | Scandinavi Екатерина Санникова | Scandinavi Гардеробная в скандинавском стиле
    ЖК Татарстан 114м², Екатерина Санникова | Scandinavi Екатерина Санникова | Scandinavi Гостиная в скандинавском стиле
    +33
    ЖК Татарстан 114м²

    SCANDINAVI - интерьер высокого уровня жизни

    ✅ Разработаем дизайн интерьера в скандинавском или современном стиле в Казани с полным подбором мебели и материалов под Ваш бюджет

    Почему обратиться стоит именно к нам?

    ▪️ Любим светло-серые цвета, простоту и функциональность

    ▪️ Умеем слышать Ваши пожелания и делать именно тот дизайн, который нужен

    ▪️ Над проектом работают люди с опытом работы свыше 5 лет

    ▪️ В 3Д визуализации мы используем материалы и мебель под Ваш бюджет, которую Вы сможете купить или заказать в магазинах

    ▪️ Согласуем дополнительную скидку до 10% на закупки мебели и материалов

    ▪️ Нам интересно реализовать Ваш проект, поэтому есть доп.услуга авторский надзор, Вам не придется вникать в строительный процесс, мы сделаем это за Вас.

    ▪️ По завершению проекта мы можем предложить несколько строительных бригад и среди них мы вместе выберем подходящего кандидата, который устроит по цене и срокам

    Обо мне:

    Сколько себя помню, мне всегда хотелось заниматься дизайном интерьера. Я работала долгое время в другой студии и некоторые вещи мне не нравились. В итоге я решила, что буду сама разрабатывать дизайн интерьера. С увеличением количества заказов, я открыла полноценную студию и набрала единомышленников, которые так же как я любят скандинавский и современный стиль.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Планировочное решение
    • Дизайн под ключ
    Регионы обслуживания
    • Татарстан
    • Казань
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Россия
    Награды компании
    • 2 место в конкурсе в номинации Лучшая керамика в интерьере
    • 3 место в конкурсе в номинации Лучшие обои в интерьере
    • Сайт Archiprofi
    Адрес
    Щербаковский переулок 7
    420012 Казань, Россия
    Россия
    +7-9274459095 scandinavi.ru
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