SCANDINAVI - интерьер высокого уровня жизни

✅ Разработаем дизайн интерьера в скандинавском или современном стиле в Казани с полным подбором мебели и материалов под Ваш бюджет

Почему обратиться стоит именно к нам?

▪️ Любим светло-серые цвета, простоту и функциональность

▪️ Умеем слышать Ваши пожелания и делать именно тот дизайн, который нужен

▪️ Над проектом работают люди с опытом работы свыше 5 лет

▪️ В 3Д визуализации мы используем материалы и мебель под Ваш бюджет, которую Вы сможете купить или заказать в магазинах

▪️ Согласуем дополнительную скидку до 10% на закупки мебели и материалов

▪️ Нам интересно реализовать Ваш проект, поэтому есть доп.услуга авторский надзор, Вам не придется вникать в строительный процесс, мы сделаем это за Вас.

▪️ По завершению проекта мы можем предложить несколько строительных бригад и среди них мы вместе выберем подходящего кандидата, который устроит по цене и срокам

Обо мне:

Сколько себя помню, мне всегда хотелось заниматься дизайном интерьера. Я работала долгое время в другой студии и некоторые вещи мне не нравились. В итоге я решила, что буду сама разрабатывать дизайн интерьера. С увеличением количества заказов, я открыла полноценную студию и набрала единомышленников, которые так же как я любят скандинавский и современный стиль.