SCANDINAVI - интерьер высокого уровня жизни
✅ Разработаем дизайн интерьера в скандинавском или современном стиле в Казани с полным подбором мебели и материалов под Ваш бюджет
Почему обратиться стоит именно к нам?
▪️ Любим светло-серые цвета, простоту и функциональность
▪️ Умеем слышать Ваши пожелания и делать именно тот дизайн, который нужен
▪️ Над проектом работают люди с опытом работы свыше 5 лет
▪️ В 3Д визуализации мы используем материалы и мебель под Ваш бюджет, которую Вы сможете купить или заказать в магазинах
▪️ Согласуем дополнительную скидку до 10% на закупки мебели и материалов
▪️ Нам интересно реализовать Ваш проект, поэтому есть доп.услуга авторский надзор, Вам не придется вникать в строительный процесс, мы сделаем это за Вас.
▪️ По завершению проекта мы можем предложить несколько строительных бригад и среди них мы вместе выберем подходящего кандидата, который устроит по цене и срокам
Обо мне:
Сколько себя помню, мне всегда хотелось заниматься дизайном интерьера. Я работала долгое время в другой студии и некоторые вещи мне не нравились. В итоге я решила, что буду сама разрабатывать дизайн интерьера. С увеличением количества заказов, я открыла полноценную студию и набрала единомышленников, которые так же как я любят скандинавский и современный стиль.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Планировочное решение
- Дизайн
под ключ
- Регионы обслуживания
- Татарстан
- Казань
- Москва
- Санкт-Петербург
- Россия
- Награды компании
- 2 место в конкурсе в номинации
Лучшая керамика в интерьере
- 3 место в конкурсе в номинации
Лучшие обои в интерьере
- Сайт Archiprofi
- 2 место в конкурсе в номинации
- Адрес
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Щербаковский переулок 7
420012 Казань, Россия
Россия
+7-9274459095 scandinavi.ru