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Studio Kamil Tsuntaev
Архитекторы Махачкала
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жилой комплекс, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Жилой комплекс, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Жилой комплекс, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    +6
    Жилой комплекс
    Жилой дом с мастерской, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Жилой дом с мастерской, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Жилой дом с мастерской, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    +3
    Жилой дом с мастерской
    Торгово-развлекательный центр, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Торгово-развлекательный центр, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Торгово-развлекательный центр, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    +3
    Торгово-развлекательный центр
    Исламский культурно просветительский центр в г.Владикавказ, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Исламский культурно просветительский центр в г.Владикавказ, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Исламский культурно просветительский центр в г.Владикавказ, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    +3
    Исламский культурно просветительский центр в г.Владикавказ
    Индивидуальный жилой дом, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Индивидуальный жилой дом, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Индивидуальный жилой дом, Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    +8
    Индивидуальный жилой дом
    Детский развлекательный центр "Алиса", Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Детский развлекательный центр "Алиса", Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Детский развлекательный центр "Алиса", Studio Kamil Tsuntaev Studio Kamil Tsuntaev
    Детский развлекательный центр "Алиса"

                 Архитектура является посредником между человеком и окружающей средой. Именно поэтому образ мысли архитектора важная составляющая формирования пространства

                При всем многообразии архитектурных концепций принципы устойчивого развития являются очень важными при формировании пространства. Устойчивость окружающей среды это способность окружающей среды выдерживать воздействие человека. Под устойчивостью среды обитания понимается совокупность качеств здания и прилегающей территории, характеризующих комфортность жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей средой.

                Нашей миссией является пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всем сообществе живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уважение к культурному разнообразию, экологическую справедливость, демократию и культуру мира.

                Наше архитектурное бюро ООО «Студия Камиль Цунтаев» занимается градостроительной деятельностью развивая города и села. Мы проектируем различные здания и сооружения. Мы создаем интерьеры жилых и общественных пространств. Наше бюро участвует в различных архитектурных конкурсах и воркшопах. Наш офис создает архитектурные проекты используя BIM технологии.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Махачкала, г. Москва и г.Ростов-на-Дону
    Адрес
    Пушкина 12
    367000 Махачкала
    Россия
    +7-9280573805 tsuntaev.com
    Законное владение

    Махачкала ул.Пушкина 12

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