Архитектура является посредником между человеком и окружающей средой. Именно поэтому образ мысли архитектора важная составляющая формирования пространства

При всем многообразии архитектурных концепций принципы устойчивого развития являются очень важными при формировании пространства. Устойчивость окружающей среды это способность окружающей среды выдерживать воздействие человека. Под устойчивостью среды обитания понимается совокупность качеств здания и прилегающей территории, характеризующих комфортность жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей средой.

Нашей миссией является пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всем сообществе живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уважение к культурному разнообразию, экологическую справедливость, демократию и культуру мира.

Наше архитектурное бюро ООО «Студия Камиль Цунтаев» занимается градостроительной деятельностью развивая города и села. Мы проектируем различные здания и сооружения. Мы создаем интерьеры жилых и общественных пространств. Наше бюро участвует в различных архитектурных конкурсах и воркшопах. Наш офис создает архитектурные проекты используя BIM технологии.