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Partner Design
Дизайнеры интерьера Киев, Украина
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ОФИС NOVUS UKRAINE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм МДФ Коричневый
    ОФИС NOVUS UKRAINE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм МДФ Коричневый
    ОФИС NOVUS UKRAINE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм МДФ Коричневый
    +13
    ОФИС NOVUS UKRAINE
    Офис HACKEN, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле модерн
    Офис HACKEN, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле модерн
    Офис HACKEN, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле модерн
    +26
    Офис HACKEN
    Коворкинг ANTHILL SPACE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Коворкинг ANTHILL SPACE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Коворкинг ANTHILL SPACE, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +28
    Коворкинг ANTHILL SPACE
    Офис Raiffeisen Bank Aval, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Raiffeisen Bank Aval, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис Raiffeisen Bank Aval, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле минимализм
    +36
    Офис Raiffeisen Bank Aval
    Офис фармацевтической компании, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    Офис фармацевтической компании, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    Офис фармацевтической компании, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    +20
    Офис фармацевтической компании
    Офис WePlay Esports, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    Офис WePlay Esports, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    Офис WePlay Esports, Partner Design Partner Design Конференц-центры в стиле лофт
    +22
    Офис WePlay Esports

    Архитектурная студия Partner-Design — это команда профессиональных дизайнеров для профессионалов в бизнесе.


    К каждому проекту мы подходим ответственно и нестандартно. Мы не выбираем клиентов, клиенты выбирают нас за простоту коммуникации и понимания того, что необходимо получить в итоге. Мы предоставляем широкий спектр услуг, связанный с проектированием и дизайном интерьера:


    Дизайн интерьеров

    — Офисных пространств

    — Финансовых учреждений

    — Торговых помещений

    — HoReCa

    —Спортивно-оздоровительных предприятий

    Архитектурное проектирование

    — Жилых

    — Общественных

    — Торговых

    — Промышленных зданий

    Проектирование инженерных систем любой сложности

    Авторский надзор

    Технический аудит

    Услуги
    • дизайн офисов
    • дизайн квартир
    • дизайн магазинов
    • дизайн кафе и ресторанов
    • дизайн торговых центров
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Мир
    • Киев
    Адрес
    ул. Николая Василенко, 7
    03124 Киев, Украина
    Украина
    +380-678084522 partner-design.com.ua
    Законное владение

    03124, Киев, Украина

    ул. Николая Василенко, 7

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