Архитектурная студия Partner-Design — это команда профессиональных дизайнеров для профессионалов в бизнесе.





К каждому проекту мы подходим ответственно и нестандартно. Мы не выбираем клиентов, клиенты выбирают нас за простоту коммуникации и понимания того, что необходимо получить в итоге. Мы предоставляем широкий спектр услуг, связанный с проектированием и дизайном интерьера:





Дизайн интерьеров

— Офисных пространств

— Финансовых учреждений

— Торговых помещений

— HoReCa

—Спортивно-оздоровительных предприятий

Архитектурное проектирование

— Жилых

— Общественных

— Торговых

— Промышленных зданий

Проектирование инженерных систем любой сложности

Авторский надзор

Технический аудит