Архитектурная студия Partner-Design — это команда профессиональных дизайнеров для профессионалов в бизнесе.
К каждому проекту мы подходим ответственно и нестандартно. Мы не выбираем клиентов, клиенты выбирают нас за простоту коммуникации и понимания того, что необходимо получить в итоге. Мы предоставляем широкий спектр услуг, связанный с проектированием и дизайном интерьера:
Дизайн интерьеров
— Офисных пространств
— Финансовых учреждений
— Торговых помещений
— HoReCa
—Спортивно-оздоровительных предприятий
Архитектурное проектирование
— Жилых
— Общественных
— Торговых
— Промышленных зданий
Проектирование инженерных систем любой сложности
Авторский надзор
Технический аудит
- Услуги
- дизайн офисов
- дизайн квартир
- дизайн магазинов
- дизайн кафе и ресторанов
- дизайн торговых центров
- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Мир
- Киев
- Адрес
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ул. Николая Василенко, 7
03124 Киев, Украина
Украина
+380-678084522 partner-design.com.ua
03124, Киев, Украина
ул. Николая Василенко, 7