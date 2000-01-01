Оригинальная корпусная мебель в дизайне гостиной

Мебель имеющая жесткую основу, так называемая корпусная – имеет много разновидностей и давнюю историю использования. Конечно, за счет наличия каркаса в виде горизонтальных и вертикальных плоскостей, такой тип мебели является дос…

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