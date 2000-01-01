Мебельная компания АБИКС предлагает, как готовые решения мебели для дома: прихожие, гостиные, спальни, детские, шкафы-купе, так и мебель по индивидуальным проектам
Мебель в едином стилистическом решении. Европейский сдержанный дизайн.
Значительная экономия бюджета без ущерба для качества.
АБИКС - Актуальный Безупречный Интерьер Каждой Семье.
- Услуги
- Дизайн-проект
- выезд дизайнера
- замер помещения
- доставка
- монтаж.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Адрес
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ул.Шоссейная д1 к2
109383 Москва
Россия
+7-4957986500 abics.ru
Законное владение
Москва, Проспект Мира д.131 оф.3