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Studio-bo2
Архитекторы Москва, Россия
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    • Наша студия занимается полным циклом проектирования от дизайна-интерьера и до архитектурных и инженерных проектов зданий и сооружений. Воплощаем разнообразную архитектуру, как по стилям, так и по формам, и объемам. но не забываем про неповторимость и индивидуальность каждого здания и его интерьера.

    Создавая каждое новое сооружение, мы не только думаем о его расположении, грамотно вписывая его в окружающее пространство, но и незабываем о технической стороне и стараемся использовать самые современные и передовые технологии в строительстве.

    Наши инженеры регулярно ездят на повышение квалификации. Совершенствуют свои знания в области инженерии и строительства. Мы создаем не только идею на бумаге, но и воплощаем её, сопровождаем весь цикл строительства, от прокладки коммуникаций и до декорирования внутреннего пространства.


    Услуги
    • Архитектурный проект
    • Дизайн проект
    • Строительство
    • Ремонт
    • Реконструкция
    • Визуализация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • Белоруссия
    • Москва, Россия
    Адрес
    Страстной бульвар дом 4стр1
    123242 Москва, Россия
    Россия
    +7-9263848422 www.studio-bo2.com
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