Матрас.ру
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это компания с
многолетним опытом продаж ортопедических товаров для сна. В нашем магазине вы
можете приобрести ортопедические матрасы, подушки, наматрасники
российских и иностранных производителей. Все товары высочайшего качества, с
гарантией. Широкий ассортимент товаров представлен в различной ценовой
категории. Грамотное обслуживание нашего персонала позволит сделать вам
правильный выбор необходимого товара, а оплату можете произвести после
получения товара на месте. Доставка производится в любой город России.
- Регионы обслуживания
- Старый Оскол, Россия
- Адрес
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ул. Ленина, д. 22
309514 Старый Оскол, Россия
Россия
+7-4725390864 stariy-oskol.matras.ru