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студия дизайна
Дизайнеры интерьера Сочи, Россия
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Ялта. Дизайн проект для молодой семьи, студия дизайна студия дизайна
    Ялта. Дизайн проект для молодой семьи, студия дизайна студия дизайна
    Ялта. Дизайн проект для молодой семьи, студия дизайна студия дизайна
    +3
    Ялта. Дизайн проект для молодой семьи
    Приморский парк. Ялта.Ремонт и авторский надзор с полной комплектацией, студия дизайна студия дизайна КухняСтолы и стулья МДФ
    Приморский парк. Ялта.Ремонт и авторский надзор с полной комплектацией, студия дизайна студия дизайна Столовая комнатаБуфеты и серванты ДСП
    Приморский парк. Ялта.Ремонт и авторский надзор с полной комплектацией, студия дизайна студия дизайна Рабочий кабинет Хранение МДФ
    +3
    Приморский парк. Ялта.Ремонт и авторский надзор с полной комплектацией
    Современная свобода, студия дизайна студия дизайна
    Современная свобода, студия дизайна студия дизайна
    Современная свобода, студия дизайна студия дизайна
    +5
    Современная свобода
    Лофт , студия дизайна студия дизайна Гардеробная в стиле лофт
    Лофт , студия дизайна студия дизайна Кухня в стиле лофт
    Лофт , студия дизайна студия дизайна балконы
    +4
    Лофт

    Студия дизайна и архитектуры DIAS home

    Занимаемся

    • разработкой интерьеров домов, квартир, офисных помещений, гостиниц, ресторанов,кафе, SPA, салонов красоты.
    • проектированием и изготовление мебели по индивидуальным размерам
    • ремонтами любой сложности

    Профессионализм

    Мы реализовываем интерьеры высокой степени сложности.

    В активе нашей студии множество проектов в разной стилистике.

    География реализованных объектов Киев, Одесса. Днепр, Запорожье, Ялта, Евпатория, Севастополь, Алушту, Вроцлав , Варшава, Москва.


    Услуги
    • 2. Проектируем малоэтажные здания и осуществляем благоустройство прилегающей территории.
    • 3.Делаем ремонты разной степени сложности.
    • 4. Подбираем декоративные материалы
    • сантехнику
    • паркет
    • обои
    • шторы
    • двери
    • интерьерный свет
    • предметы декора и многое другое.
    • дизайн интерьера
    • индивидуальное проектирование корпусной меб
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    Республика Крым, Ялта и Россия
    Адрес
    ул. Виноградная 6е
    298600 Сочи, Россия
    Россия
    +7-9788696179 diashome.ru
    Законное владение

    г.Ялта

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