Студия дизайна и архитектуры DIAS home
Занимаемся
- разработкой интерьеров домов, квартир, офисных помещений, гостиниц, ресторанов,кафе, SPA, салонов красоты.
- проектированием и изготовление мебели по индивидуальным размерам
- ремонтами любой сложности
Профессионализм
Мы реализовываем интерьеры высокой степени сложности.
В активе нашей студии множество проектов в разной стилистике.
География реализованных объектов Киев, Одесса. Днепр, Запорожье, Ялта, Евпатория, Севастополь, Алушту, Вроцлав , Варшава, Москва.
- Услуги
- 2. Проектируем малоэтажные здания и осуществляем благоустройство прилегающей территории.
- 3.Делаем ремонты разной степени сложности.
- 4. Подбираем декоративные материалы
- сантехнику
- паркет
- обои
- шторы
- двери
- интерьерный свет
- предметы декора и многое другое.
- дизайн интерьера
- индивидуальное проектирование корпусной меб
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- Регионы обслуживания
- Республика Крым, Ялта и Россия
- Адрес
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ул. Виноградная 6е
298600 Сочи, Россия
Россия
+7-9788696179 diashome.ru
Законное владение
г.Ялта