Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Анастасия Буц
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Анастасия Буц Анастасия Буц Кухня в стиле минимализм Бирюзовый
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Анастасия Буц Анастасия Буц Кухня в стиле минимализм
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры, Анастасия Буц Анастасия Буц Кухня в стиле минимализм Бирюзовый
    +3
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры
    Меня зовут Анастасия. Я инженер-строитель по первому образованию и дизайнер интерьера по второму. Стаж работы более 5-ти лет в строительной сфере. Благодаря Высшему инженерному образованию понимаю из чего лучше создавать эргономичный интерьер, а образование по профессии Дизайнер интерьера помогло создавать красивые, уютные и стильные интерьеры. Создаю исключительно авторские интерьеры с Вашим настроением!
    Услуги
    Дизайн-проект, Авторский надзор и комплектация проекта
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    м.Выхино
    101000 Москва, Россия
    Россия
    +7-9011862643 anastasiyabuts.ru
      Add SEO element