Меня зовут Анастасия. Я инженер-строитель по первому образованию и дизайнер интерьера по второму. Стаж работы более 5-ти лет в строительной сфере. Благодаря Высшему инженерному образованию понимаю из чего лучше создавать эргономичный интерьер, а образование по профессии Дизайнер интерьера помогло создавать красивые, уютные и стильные интерьеры. Создаю исключительно авторские интерьеры с Вашим настроением!

Услуги Дизайн-проект, Авторский надзор и комплектация проекта Регионы обслуживания Москва и Россия Адрес м.Выхино

101000 Москва, Россия

Россия

+7-9011862643 anastasiyabuts.ru