Матрас.ру — компания, которая специализируется на изделиях для сна. В первую очередь, это качественная продукция из натуральных материалов. Здесь Вы сможете выбрать ортопедический матрас и подушку, которые уменьшат боль в спине во время сна, одеяла с разным наполнением, наматрасники с различным покрытием, а также постельное белье из экологической ткани. Нужно только определиться с производителем и с размером. А мы предоставим гарантию изделия и быструю доставку. Матрас.ру заботится о Вашем здоровье и здоровье Ваших детей.
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- Регионы обслуживания
- Ставрополь
- Адрес
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ул. Доваторцев, д. 61
355042 Ставрополь
Россия
+7-8652205358 stavropol.matras.ru