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Матрас.ру – матрасы и товары для сна в Ставрополе
Мебель и аксессуары Ставрополь
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    • Матрас.ру - матрасы и товары для сна в Ставрополе
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    Матрас.ру — компания, которая специализируется на изделиях для сна. В первую очередь, это качественная продукция из натуральных материалов. Здесь Вы сможете выбрать ортопедический матрас и подушку, которые уменьшат боль в спине во время сна, одеяла с разным наполнением, наматрасники с различным покрытием, а также постельное белье из экологической ткани. Нужно только определиться с производителем и с размером. А мы предоставим гарантию изделия и быструю доставку. Матрас.ру заботится о Вашем здоровье и здоровье Ваших детей.



    Услуги
    • матрасы
    • ортопедические матрасы
    • мебель для спальни
    • постельные принадлежности
    • купить матрас
    • кровати
    Регионы обслуживания
    Ставрополь
    Адрес
    ул. Доваторцев, д. 61
    355042 Ставрополь
    Россия
    +7-8652205358 stavropol.matras.ru
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