Торгово-производственная компания «Время Строить» предлагает купить
строительные материалы с доставкой через интернет-магазин. На виртуальных
полках интернет-магазина представлена продукция высокого качества.
Что можно купить?
«Время Строить» уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке
стройматериалов в Тюмени, ЯНАО и ХМАО. Благодаря собственном производству
(возможны заказы нестандартной бетонной продукции: колец для колодцев, плит
перекрытия и прочие) и прямому сотрудничеству с производителями. Компания
заняла ведущие место в сфере реализации строительных товаров Тюмени, ХМАО и
ЯНАО.
Собственное производство позволяет выпускать:
- тротуарную плитку;
- кольца колодцев;
- блоки из керамзитобетона;
- бордюрные камни;
- железобетонные изделия.
Торгово-производственная компания «Время
Строить»
- Почему стоит обратиться?
Налаженное производство предоставляет возможность реализовывать
строительные материалы в Тюмени по минимальной стоимости. Качество производимой продукции беспрестанно улучшается, благодаря постоянному повышению квалификации
сотрудников. Новые образцы всегда подвергаются тестированию, прежде чем
поступают в продажу. Весь товар сертифицирован, компания гарантирует высокое качество, всегда возможен обмен.
У нас Вы всегда найдете необходимые Вам строительные материалы по очень
выгодным ценам – напрямую от производителей. Для удобства, существует
курьерская доставка товара крупных габаритов.
Головное здание расположено в центре города, поэтому к нему можно добраться
с любой точки Тюмени на общественном или личном транспорте.
Более того компании «Время
Строить», без сомнений можно доверить
строительство жилого дома от проекта до подключения
абсолютно всех важных систем жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение и всего прочего
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- Регионы обслуживания
- Тюмень и Россия
- Адрес
-
Мельникайте 83, оф. 100
625027 Тюмень, Россия
Россия
+7-3452393263 72snab.ru