Компания Берберис занимается ландшафтным дизайнов участка в Киеве и Киевской области. На протяжении 8 лет создаем уникальные сады. В наши услуги входит ландшафтное проектирование сада, укладка рулонного газона и создание посевного, монтаж систем автоматического полива, косплексное озеленение сада.