Компания Берберис занимается ландшафтным дизайнов участка в Киеве и Киевской области. На протяжении 8 лет создаем уникальные сады. В наши услуги входит ландшафтное проектирование сада, укладка рулонного газона и создание посевного, монтаж систем автоматического полива, косплексное озеленение сада.
- Услуги
- Ландшафтный дизайн участка
- сада
- озеленение
- ландшафтное проектирвание
- б
- благоустройство территории
- рулонный газон
- Регионы обслуживания
- Киев и Украина
- Адрес
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02000 Киев, Украина
Украина
+380-968837382 landscape-berberis.kiev.ua