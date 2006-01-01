Компания Art–In существует с 2006 года и оказывает полный комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке
оборудования, программированию и сервисному обслуживанию следующих систем:
· «МУЛЬТИМЕДИА»: аудио и видео оборудование, домашний кинотеатр, интернет и телефония, wi-fi, система озвучивания, система домашней автоматизации
· «БЕЗОПАСНОСТЬ»: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа, система контроля протечек воды
· «ЭЛЕКТРИКА»: система управления электрооборудованием, светом, шторами, климатом, система электроснабжения
· «КЛИМАТ» управление температурой, влажностью, кондиционерами, батареями, тёплыми полами.
· «УМНЫЙ ДОМ» включающий все вышеперечисленные системы.
За время существования компании было реализовано более 700 проектов, основная часть которых – частные жилые объекты. С некоторыми из них можно ознакомиться на сайте компании www.art-in.ru, в разделе «Наши работы».
Все работы выполняются штатными сотрудниками компании – высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом. Работу над проектом контролирует руководитель проекта, который является персональным менеджером клиента и в процессе реализации проекта всегда готов оказать помощь и дать квалифицированный ответ на любой вопрос.
У нас сложились устойчивые отношения с поставщиками оборудования (Control4, Gira, ABB, Cisco, Bowers & Wilkins, Samsung, Schneider Electric, McIntosh, AMX, Crestron, LOEWE, Meridian, JBL, Bose и др.), поэтому нашим клиентам мы поставляем оборудование по лучшим ценам.
Art-In. Живите комфортно – это легко.
- Услуги
- Компания «Art-In» предлагает комплексные решения в системах: – электроснабжение; – управление электрооборудованием (управление освещением); – аудио-видео
- домашний кинозал
- multiroom (мультирум — система распределения аудио-видео сигнала); – охранно-пожарная сигнализация; – видеонаблюдение; – контроль доступа (домофон); – телефонная
- локально-вычислительная и телевизионная сеть; – усиление сотового сигнала; – интегрированное управление (Умный дом). То есть во всех системах связанных с электрическим и слаботочным кабелем.
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Лучшие в мире по сборке стойки среди платиновых дилеров фирмы Control 4 – крупнейшего производителя
- оборудования для умного дома.
- Лучшая команда инженеров во Всероссийской Олимпиаде KNX.
- Финалисты высшей профессиональной международной премии InAVation Awards в сфере интеграции аудиовизуальных систем и технологий.
- Международные ЭкоЭсперты Schneider Electric по системам освещения и управления комфортом.
- Победители Национальной Премии ProIntegration Awards за лучшее решение автоматизации для квартир и частных домов.
- Показать все 11 награды
- Адрес
-
Рябиновая 26 стр.2 офис 408
121471 Москва
Россия
+7-4959896198 www.art-in.ru
121471 Москва, ул. Рябиновая, 26 стр.2 офис 408