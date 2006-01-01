Компания Art–In существует с 2006 года и оказывает полный комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладке

оборудования, программированию и сервисному обслуживанию следующих систем:

· «МУЛЬТИМЕДИА»: аудио и видео оборудование, домашний кинотеатр, интернет и телефония, wi-fi, система озвучивания, система домашней автоматизации

· «БЕЗОПАСНОСТЬ»: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа, система контроля протечек воды

· «ЭЛЕКТРИКА»: система управления электрооборудованием, светом, шторами, климатом, система электроснабжения

· «КЛИМАТ» управление температурой, влажностью, кондиционерами, батареями, тёплыми полами.

· «УМНЫЙ ДОМ» включающий все вышеперечисленные системы.

За время существования компании было реализовано более 700 проектов, основная часть которых – частные жилые объекты. С некоторыми из них можно ознакомиться на сайте компании www.art-in.ru, в разделе «Наши работы».

Все работы выполняются штатными сотрудниками компании – высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом. Работу над проектом контролирует руководитель проекта, который является персональным менеджером клиента и в процессе реализации проекта всегда готов оказать помощь и дать квалифицированный ответ на любой вопрос.

У нас сложились устойчивые отношения с поставщиками оборудования (Control4, Gira, ABB, Cisco, Bowers & Wilkins, Samsung, Schneider Electric, McIntosh, AMX, Crestron, LOEWE, Meridian, JBL, Bose и др.), поэтому нашим клиентам мы поставляем оборудование по лучшим ценам.

Art-In. Живите комфортно – это легко.