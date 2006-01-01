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Art-In
Инжиниринговые компании Москва
Обзор 13Проекты (13) 2Книги идей (2)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Умный комплекс инженерных систем в уютном деревянном загородном доме., Art-In Art-In Спальня в стиле кантри
    Умный комплекс инженерных систем в уютном деревянном загородном доме., Art-In Art-In Спальня в стиле кантри
    Умный комплекс инженерных систем в уютном деревянном загородном доме., Art-In Art-In Спальня в стиле кантри
    +14
    Умный комплекс инженерных систем в уютном деревянном загородном доме.
    Телевизор в стене из натурального камня, Art-In Art-In Спальня в стиле модерн
    Телевизор в стене из натурального камня, Art-In Art-In Спальня в стиле модерн
    Телевизор в стене из натурального камня, Art-In Art-In Спальня в стиле модерн
    +4
    Телевизор в стене из натурального камня
    Резиденция в центре Москвы, Art-In Art-In Спальня в стиле лофт
    Резиденция в центре Москвы, Art-In Art-In Спальня в стиле лофт
    Резиденция в центре Москвы, Art-In Art-In Спальня в стиле лофт
    +9
    Резиденция в центре Москвы
    Стойка для архитекторов, Art-In Art-In
    Стойка для архитекторов
    Умное решение для трехэтажного коттеджа площадью 600 кв.м с комнатой для персонала, бассейном и гаражом, располагающимися в пристройке к дому., Art-In Art-In Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Умное решение для трехэтажного коттеджа площадью 600 кв.м с комнатой для персонала, бассейном и гаражом, располагающимися в пристройке к дому., Art-In Art-In Гостиная в классическом стиле
    Умное решение для трехэтажного коттеджа площадью 600 кв.м с комнатой для персонала, бассейном и гаражом, располагающимися в пристройке к дому., Art-In Art-In Гостиная в классическом стиле
    +19
    Умное решение для трехэтажного коттеджа площадью 600 кв.м с комнатой для персонала, бассейном и гаражом, располагающимися в пристройке к дому.
    Умный дом и роскошь рококо, Art-In Art-In Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Умный дом и роскошь рококо, Art-In Art-In Гостиная в классическом стиле
    Умный дом и роскошь рококо, Art-In Art-In Гостиная в классическом стиле
    +29
    Умный дом и роскошь рококо
    Показать все 13 проекты

    Компания Art–In существует с 2006 года и оказывает полный комплекс услуг  по проектированию, монтажу, пусконаладке
    оборудования, программированию и сервисному обслуживанию следующих систем:

    ·  «МУЛЬТИМЕДИА»:      аудио и видео оборудование, домашний кинотеатр, интернет и телефония, wi-fi, система озвучивания, система домашней автоматизации

    ·  «БЕЗОПАСНОСТЬ»: охранно-пожарная сигнализация, видеонаблюдение, система контроля доступа, система контроля протечек воды

    ·  «ЭЛЕКТРИКА»:            система управления электрооборудованием, светом, шторами, климатом, система электроснабжения

    ·  «КЛИМАТ» управление температурой, влажностью, кондиционерами, батареями, тёплыми полами.

    ·  «УМНЫЙ ДОМ»  включающий все вышеперечисленные системы.

    За время существования компании было реализовано более 700 проектов, основная часть которых – частные жилые объекты. С некоторыми из них можно ознакомиться на сайте компании  www.art-in.ru, в разделе «Наши работы».

    Все работы выполняются штатными сотрудниками компании – высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом. Работу над проектом контролирует руководитель проекта, который является персональным менеджером клиента и в процессе реализации проекта всегда готов оказать помощь и дать квалифицированный ответ на любой вопрос.

    У нас сложились устойчивые отношения с поставщиками оборудования (Control4, Gira, ABB, Cisco, Bowers & Wilkins, Samsung, Schneider Electric, McIntosh, AMX, Crestron, LOEWE, Meridian, JBL, Bose и др.), поэтому нашим клиентам мы поставляем оборудование по лучшим ценам.

    Art-In. Живите комфортно – это легко.

    Услуги
    • Компания «Art-In» предлагает комплексные решения в системах: – электроснабжение; – управление электрооборудованием (управление освещением); – аудио-видео
    • домашний кинозал
    • multiroom (мультирум — система распределения аудио-видео сигнала); – охранно-пожарная сигнализация; – видеонаблюдение; – контроль доступа (домофон); – телефонная
    • локально-вычислительная и телевизионная сеть; – усиление сотового сигнала; – интегрированное управление (Умный дом). То есть во всех системах связанных с электрическим и слаботочным кабелем.
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Москва и Московская обл.
    Награды компании
    • Лучшие в мире по сборке стойки среди платиновых дилеров фирмы Control 4 – крупнейшего производителя
    • оборудования для умного дома.
    • Лучшая команда инженеров во Всероссийской Олимпиаде KNX.
    • Финалисты высшей профессиональной международной премии InAVation Awards в сфере интеграции аудиовизуальных систем и технологий.
    • Международные ЭкоЭсперты Schneider Electric по системам освещения и управления комфортом.
    • Победители Национальной Премии ProIntegration Awards за лучшее решение автоматизации для квартир и частных домов.
    • Показать все 11 награды
    Адрес
    Рябиновая 26 стр.2 офис 408
    121471 Москва
    Россия
    +7-4959896198 www.art-in.ru
    Законное владение

    121471 Москва, ул. Рябиновая, 26 стр.2 офис 408

    Отзыв

    Lego dreamer
    Работал с этой компанией в качестве фотографа готовых объектов, видел демонстрацию возможностей Умного дома -впечатлен . Думал , что умный дом -это что -то громоздкое и невписывающееся в интерьер, но все объекты получались просто супер-фотографировать одно удовольствие! видел , как радовались владельцы объектов
    около 4 лет назад
    Dmitriy Exvik
    Открыли с партнером новый офис в Москве, захотели сделать все по высокой технологии, умного дома. Нашли компанию арт-Ин, высказали свои пожелания, выслушали их рекомендации. Пришли к общему мнению и они стали работать. Оборудовали все на высоком уровне и заработал офис уже через неделю. Замечательные специалисты своего дела!
    почти 4 года назад
    Роман Бабак
    Устанавливали нам на объекте домашний кинотеатр по рекомендации- очень довольны. К документации ,порядку в ходе выполнения работ вопросов нет. Самое главное ,что за монтажниками не надо следить и бегать постоянно поправлять, как мы это делали когда ремонт был . Знали бы ,пригласили их раньше на электрику ,а то намучились с этим сильно.
    почти 4 года назад
    Показать все отзывы – 6

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