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Ремонт под ключ
Переделка и ремонт Санкт-Петербург, Россия
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    • Все виды ремонта квартир под ключ:

    • Черновой
    • Косметический
    • Капитальный
    • Дизайнерский

    Приемка квартиры от застройщика.

    Дизайн-Проект в подарок при подписании договора.

    Оцена ремонта по фотографиям.

    Опыт мастеров от 6 лет.

    Услуги
    • Ремонт квартиры под ключ
    • ремонт новостройки под ключ
    • ремонт вторичной квартиры под ключ
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Заставская улица, 23
    196084 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9996692463 remontpodklych.ru
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