Все виды ремонта квартир под ключ:
- Черновой
- Косметический
- Капитальный
- Дизайнерский
Приемка квартиры от застройщика.
Дизайн-Проект в подарок при подписании договора.
Оцена ремонта по фотографиям.
Опыт мастеров от 6 лет.
- Услуги
- Ремонт квартиры под ключ
- ремонт новостройки под ключ
- ремонт вторичной квартиры под ключ
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Заставская улица, 23
196084 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9996692463 remontpodklych.ru