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Татьяна Домарацкая
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
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Проекты

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    • УЮТНАЯ КВАРТИРА, Татьяна Домарацкая Татьяна Домарацкая Ванная комната в эклектичном стиле Серый
    УЮТНАЯ КВАРТИРА, Татьяна Домарацкая Татьяна Домарацкая Ванная комната в эклектичном стиле Бирюзовый
    УЮТНАЯ КВАРТИРА, Татьяна Домарацкая Татьяна Домарацкая Маленькие спальни Серый
    +13
    УЮТНАЯ КВАРТИРА

    Если человек мечтает о создании для себя достойного интерьера, как он выбирает себе дизайнера? Скорее всего, ему будет интересен авторский почерк, совпадающий с его ощущениями, его будет интересовать качество, опыт и грамотность мастера. Архитектура и дизайн - это прежде всего идея и ее умелое воплощение. Дизайнер, кем я являюсь - это "голова" заказчика. Это мастерство и профессионализм, это мысли и концепция. Заказчики с серьезными намерениями это понимают и выбирают профессионала, чтобы получить достойный результат.  


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Создание дизайн проекта и его воплощение
    • Авторское со провождение
    • Консультации при покупке и приемки квартиры
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия и Испания
    Адрес
    117133 Москва, Россия
    Россия
    +7-9166299196 www.dizdom.ru
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