Если человек мечтает о создании для себя достойного интерьера, как он выбирает себе дизайнера? Скорее всего, ему будет интересен авторский почерк, совпадающий с его ощущениями, его будет интересовать качество, опыт и грамотность мастера. Архитектура и дизайн - это прежде всего идея и ее умелое воплощение. Дизайнер, кем я являюсь - это "голова" заказчика. Это мастерство и профессионализм, это мысли и концепция. Заказчики с серьезными намерениями это понимают и выбирают профессионала, чтобы получить достойный результат.



